Nosečnica iz Mariupola: Moje fotografije so zlorabili za širjenje laži o vojni

Podobo noseče Marjane Višegirskaje , zavite v odejo in z okrvavljenim čelom, so videli po vsem svetu. Spodnja fotografija je bila posneta po ruskem letalskem napadu na Mariupol. Zakrožila je po spletu in pristala na naslovnicah časopisov, o njej se je razpravljalo v Varnostnem svetu ZN. Toda ko je preživela en napad, se je Marjana soočila z drugim – z dezinformacijami in sovraštvom, usmerjenim proti njej in njeni družini.

Medtem ko je stala pred bolnišnico in čakala, da dobi svoje stvari, so jo fotografirali novinarji Associated Pressa. Spet so jo fotografirali, ko se je spuščala po stopnicah ob izhodu iz stavbe.

Ženske so skupaj z drugimi civilisti odšle v klet. Marjana je utrpela ureznino na čelu in delci stekla so se ji zapičili v kožo, vendar ji je zdravnik rekel, da ne potrebuje šivov. Kot je razložila, je morala iz ruševin bolnišnice dobiti svoje imetje. Policista je prosila, naj se ji pomaga vrniti v bolnišnico. "Vse, kar sem pripravila za svojega otroka, je bilo v tisti porodnišnici," je pojasnila.

Novinarka BBC je govorila z njenimi prijatelji in sorodniki, intervju z Marjano pa je poskušala dobiti več tednov. Ko ji je končno uspelo vzpostaviti videoklic z njo, ji je povedala o svojem grozljivem pobegu in zlorabi na spletu, ki mu je sledila. "Prejemala sem grožnje, da me bodo našli, da me bodo ubili, da bodo mojega otroka razrezali na koščke," je povedala. To je bil njen prvi intervju z večjim zahodnim medijem, potem ko so jo evakuirali v njeno rojstno mesto v delu Donbasa, ki ga nadzorujejo ruski separatisti.

Te slike so hitro postale viralne in takrat so se na prokremeljskem kanalu Telegram prvič pojavile lažne obtožbe, da so bile fotografije "zaigrane" . Z Marjaninim bloganjem o lepotnih izdelkih so podkrepili domnevo, da gre za "igralko" , ki je z ličili ustvarila lažne poškodbe. Te neresnice so nato ponavljali in potencirali tudi visoki ruski uradniki in državni mediji. Trdili so celo, da je na fotografiji, na kateri je bila druga nosečnica na nosilih, tudi Mariana, čeprav je jasno, da sta na fotografijah različni osebi. Ženska na nosilih in njen nerojeni otrok sta kasneje zaradi poškodb umrla.

V begu in brez dostopa do interneta je Marianna te fotografije videla šele nekaj dni pozneje. Do takrat je bil njen Instagram preplavljen z obtoževalnimi in grozilnimi sporočili. Tako trolanje kot lažne obtožbe so se ji zdele šokantne. "To je bilo res žaljivo slišati, saj sem dejansko vse to preživela," je povedala. Vendar se je vzdržala neposredne kritike ruskih uradnikov, ki širijo lažne informacije o njej. Namesto tega je kritizirala Associated Press. "Bila sem užaljena, da novinarji, ki so objavili moje fotografije na družbenih omrežjih, niso intervjuvali drugih nosečnic, ki bi lahko potrdile, da se je ta napad res zgodil."

Meni, da bi to lahko pomagalo razložiti, zakaj so nekateri ljudje "dobili vtis, da je bilo vse zaigrano". Toda Mariana je bila ena zadnjih evakuiranih pacientov in takrat so prispeli novinarji AP, ki so na kraju dogodka intervjuvali druge ljudi. In niso imeli nič opraviti s kasnejšo lažno zgodbo, ki so jo širili ruski uradniki.

Iskanje Mariane

Nekaj dni po napadu je Mariana rodila Veroniko v drugi bolnišnici. Tako kot na tisoče drugih sta tudi Mariana in Juri obupno poskušala pobegniti iz Mariupola. Tedne je bilo nemogoče vzpostaviti stik z njima. Marianini sorodniki so novinarki nato povedali, da je par odšel iz mesta, vendar niso vedeli, kje se nahajata. Nato sta se v začetku aprila znova pojavila v regiji Donbas. Mariana je posnela intervju z Denisom Seleznevom, blogerjem, ki glasno podpira separatiste, ki jih podpira Rusija, zato so se pojavila ugibanja, kako svobodno je lahko povedala, kar je želela. Mariana je za BBC povedala: "Morala sem opisati celotno situacijo, kot sem jo videla na lastne oči." Preko Denisa se je za intervju z Marianno dogovorila tudi novinarka BBC, intervju pa je potekal iz njegovega doma. Denis je bil prisoten ves čas klepeta, vendar ga ni prekinjal. Marianini sorodniki in prijatelji so novinarki tudi zagotovili, da je Mariana zdaj na varnem.