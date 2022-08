Mariupolska 'montirana predstava': 'V kletkah jih bodo obsodili na smrt'

Ob tem je pozval Združene narode in Rdeči križ, naj pritisneta na Rusijo in zagotovita pošteno ravnanje z vojnimi ujetniki. "Rusija še naprej množi število primerov vojnih grozodejstev in ne upošteva mednarodnih norm, s čimer kaže, da okupator nima spoštovanja do celotnega civiliziranega sveta."

Oblasti mednarodno nepriznanih uporniških republik so pred tedni na smrt obsodile tuje prostovoljce, ki so se borili na strani Ukrajine. Najbolj je odmeval proces proti Britancema in Maročanu, ki jim še vedno grozi strelski vod. Velika Britanija, Ukrajina in Združeni narodi so kritizirali smrtno obsodbo, London pa trdi, da sta njihova državljana upravičena do zaščite. Rusija medtem odgovarja, da je sodni proces v pristojnosti doneških oblasti in Veliko Britanijo poziva, naj komunicira s separatistično republiko. Ob tem velja dodati, da je bila smrtna kazen v Rusiji ukinjena leta 1996, kar pa ne velja za Doneck in Lugansk, ki sta, po trditvah Moskve, "neodvisni entiteti".

Pred dnevi je rusko vrhovno sodišče pripadnike ukrajinskega bataljona Azov uvrstilo med teroristične organizacije. To bi lahko pomenilo strožje kazni za ujetnike.