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Ukrajina

'Matvej, nihče ni preživel'. Ubitih 10 članov iste družine

Krivi Rog, 01. 08. 2026 18.14 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
T.H.
Žalovanje na kraju tragedije

"Kdo je preživel iz družine Voronov? Jaz sem Matvej, njihov sin," je obupani mladenič zapisal na Telegramu. Uradni podatki ukrajinskih oblasti so namreč govorili, da je v ruskem napadu na regijo Dnipropetrovsk umrlo šest od 10 članov iste družine, ki so bili v hiši, ko jo je zadela balistična raketa. Resnica pa je še bolj grozljiva. "Matvej, bila sem tam, ostale so samo ruševine, nihče ni preživel," mu je na lokalnem kanalu odgovorila sovaščanka.

Bilanca nočnega napada na vas Radušne v Dnipropetrovski regiji je bila tragična že po prvih uradnih podatkih. V ruskem napadu v predmestju Krivega Roga v osrednji Ukrajini je v noči na četrtek balistična raketa zadela hišo, pri čemer so bili po navedbah lokalnih uradnikov ubiti trije odrasli in trije otroci. Še osem ljudi je bilo ranjenih, oblasti pa so takoj opozorile, da bi število žrtev lahko še naraslo.

Posledice napada na vas Radushne v osrednji Ukrajini
Posledice napada na vas Radushne v osrednji Ukrajini
FOTO: Profimedia

Informacijo je nato na družbenih omrežjih potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Šlo je za družino Voronov: mati Olena, oče Artem, sedem otrok – Mark, Dominika, Zaharii, Azarii Ilai, Federica, Emilia in Viorika – ter enoinpolletnega vnuka Artema, otroka njunega najstarejšega sina, ki zdaj brani Ukrajino. Zaenkrat je potrjeno, da so bili ubiti starši in trije otroci – Mark, Azarii Ilai in Emilia," je zapisal Zelenski, ki sicer prihaja prav iz Krivega Roga, ob objavi pa je delil tudi družinsko fotografijo.

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Dodal je, da je ruska raketa udarila s tako silo, da od hiše ni ostalo skoraj nič: "Pod ruševinami so našli fragmente človeških teles in le forenzične preiskave lahko ugotovijo, katerim članom družine pripadajo". Sledil je še en tragičen stavek: "Usoda Zaharija, Dominike, Viorike, Federice in Artema se še vedno ugotavlja."

Pet otrok je bilo uradno navedenih kot pogrešanih, fotografije in videoposnetki s kraja tragedije pa prikazujejo reševalne ekipe, ki so se skupaj s službenimi psi pognale v kupe ruševin, da bi skušale najti morebitne preživele.

Starša, sedem otrok in vnuk

47-letni Artem in 41-letna Elena sta vzgajala deset otrok. Tisto noč jih je bilo v hiši, ki jo je zadela ruska balistična raketa, sedem: 17-letni Mark, 15-letna Dominika, 14-letna Viorika, 12-letni Zahariy, 11-letni Azariy Ilay, 10-letna Federica in najmlajša hči, šestletna Emilia. V času napada pa sta pazila tudi na 18-mesečnega vnuka Artema.

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Zakonca Olena in Artem sta imela sicer še tri starejše otroke, ki pa niso živeli doma, poroča ukrajinska televizijska mreža TSN. Najstarejši Danilo, oče malega Artema, služi v ukrajinski vojski, Matvej živi na Poljskem, Aurika pa v Nemčiji, od koder naj bi se le en dan pred napadom vrnila mama Elena, ki je tam obiskala hčerko.

'Matvej, nihče ni preživel'

Novica o tragediji je zadela vse tri starejše otroke, ki so se trudili izvedeti, kaj se je zgodilo. "Kdo je preživel iz družine Voronov? Jaz sem Matvej, njihov sin," je obupani mladenič poizvedoval na lokalnem kanalu na Telegramu.

"Matvej, bila sem tam, ostale so samo ruševine, nihče ni preživel," mu je odgovorila vaščanka iz Radušne.

"Ja, posnetek sem videl. Ne morem verjeti. Preklete barabe so mi vzele najdragocenejšo stvar," je potožil fant.

Malega Artema je čakal vrtec

Še bolj strt je bil njegov brat Danilo, ukrajinski vojak, ki je prihitel s svojega položaja v Mikolajevu. "Izgubil sem vse. Starše, brate, sestre in sina," se je skrušeno zgrudil pri ruševinah, piše Kyiv Post. Povedal je, da se je ta konec tedna nameraval vrniti domov, brate bi peljal na ribolov, z očetom igral šah. Sina pa bi odpeljal v Mikolajev, kjer mu je ravno našel prostor v vrtcu.

Žalovanje na kraju tragedije
Žalovanje na kraju tragedije
FOTO: Profimedia

A njegove načrte je kruto presekala tragična usoda; namesto da bi objel svoje najdražje, je lahko le z grozo opazoval dom, ki se je spremenil v prah.

"To je bila hiša. Od nje ni ostalo nič, niti temelji. V njej je živela družina z otroki. Rusija jih je ubila. Vsak obsežen ruski napad spremeni življenja milijonov Ukrajincev v grozno loterijo. Nihče ne ve, kje bodo tokrat pristali ruski droni ali rakete: na vašem domu, na dvorišču vašega soseda ali na ulici, po kateri hodite vsak dan. Moje iskreno sožalje vsem, ki so to noč izgubili ljubljene. Ni besed, ki bi lahko ublažile to žalost. Večen spomin žrtvam," je ob mučnih prizorih kupa ruševin izpostavil predsednik regionalnega sveta Dnipropetrovska Mikola Lukašuk.

Rešen le kuža Rocky

Družina Voronov je v hiši, ki je postala tudi njihovo zadnje počivališče, živela od leta 2020. Po Danilovih besedah je njegov oče opravljal več služb, da bi lahko preživljal veliko gospodinjstvo, sinovi so pomagali skrbeti za domače živali, redili so perutnino, Dominika pa jim je pekla.

"V tej hiši je bilo vedno življenje," pripoveduje ena od užaloščenih sosed. V napadu je bilo sicer poškodovanih tudi več sosednjih hiš ter ranjenih več vaščanov, med njimi tudi babica Voronovih, ki je živela čez cesto. Nepoškodovanega so iz ruševin rešili le družinskega psa Rockyja.

Sejanje smrti iz zraka

Po prvih navedbah predsednika Zelenskega je Rusija v napadu uporabila raketo severnokorejske izdelave, prvo tovrstno po več mesecih. Po besedah Oleksandra Vilkula, predsednika obrambnega sveta Krivega Roga, pa je bil iz Voroneške regije v Rusiji izstreljen "domači" iskander.

vas hiša Voronov družina Ukrajina vojna Radušne

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