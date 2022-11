Medicinski čudež: vojaku iz prsnega koša odstranili neeksplodirano granato

"Pacient je bil sprejet z rano v prsnem košu. Pregled je pokazal, da je neeksplodirano ubojno sredstvo prebodlo njegova rebra in pljuča ter se zagozdilo blizu hrbtenjače, med aorto in spodnjo votlo veno blizu srca, so zapisali v izjavi obrambnega ministrstva. Tveganje, da bi granata eksplodirala, je bilo veliko, pravijo. "Kljub temu so si vojaški zdravniki skupaj s svojimi civilnimi kolegi pod medicinske halje nadeli neprebojne jopiče in nadaljevali s to izjemno zapleteno operacijo," so poudarili na ministrstvu.