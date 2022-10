Medvedjev Musku: Se vidiva v Moskvi na naslednjem dnevu zmage

Naj ZDA nekatere podvige direktorja tehnološkega giganta Elona Muska , vključno s poslom okoli prevzema Twitterja in satelitskim omrežjem Starlink, podvržejo pregledu nacionalne varnosti? O tem razpravljajo uradniki Bidnove administracije, poroča Bloomberg . Ameriški uradniki so namreč zaradi Muskove nedavne grožnje, da bo Ukrajini prenehal dobavljati satelitsko storitev Starlink, in zaradi "Rusiji vse bolj prijazni drži" postali sumničavi. Serijo spletnih zapisov Muska so označili kot mirovne predloge, ki so naklonjeni ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu .

Poleg debat o financiranju satelitov v Ukrajini je Musk v začetku meseca predlagal tudi možno rešitev za konflikt med Rusijo in Ukrajino ter način razdelitve ozemelj. Med drugim je takrat predlagal tudi, da bi moral biti "Krim formalno del Rusije".

Njegovi spletni zapisi in javni komentarji so razočarali uradnike v ZDA in Evropi, prejeli pa so odobravanje ameriških nasprotnikov.

Zdaj se je Musk na družbenem omrežju v javni pogovor zapletel z namestnikom predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrijem Medvedjevem. Slednji je objavil zapis: "Zbogom Liz Truss, čestitke solati." S tem se je navezal na šalo, ki je postala viralna po odstopu britanske premierke na spletu – da je solata preživela dlje časa, kot je premierski stolček zasedala Trussova.

Musk je Medvedjevu na zapis odgovoril z vprašanjem: "Kako gre v Bahmutu?", Medvedjev pa ga je na slednje povabil, da naj ob naslednjem dnevu zmage pride v Moskvo.

Musk po svojih objavah pod budnim očesom

Razprave o preverjanju projektov Elona Muska so sicer še v zgodnji fazi, so za Bloomberg dejali neimenovani poznavalci. Vendar pa naj bi uradniki v ameriški vladi in obveščevalni skupnosti tehtali, s katerimi orodji, ki so jim na voljo, bi sploh lahko pregledali nekatere od Muskovih podvigov. Ena od možnosti se jim sicer poraja znotraj zakona, ki ureja tuje naložbe v ZDA. Poseben odbor bi tako z izgovorom tveganja za nacionalno varnost lahko pregledal Muskove posle.