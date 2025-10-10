Melania Trump ima s Putinom 'odprt kanal komunikacije'

Komunikacija z Vladimirjem Putinom se je začela potem, ko mu je prva dama ZDA avgusta poslala pismo, na katerega je odgovoril, izrazil pripravljenost na sodelovanje in navedel podrobnosti o ukrajinskih otrocih, ki prebivajo v Rusiji, je danes novinarjem v Beli hiši povedala Melania Trump .

Njeno pismo je Putinu avgusta na vrhu na Aljaski predal predsednik ZDA Donald Trump . "O dkar je predsednik Putin avgusta lani prejel moje pismo, se je veliko zgodilo. Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok," je dejala.

Dodala je, da je bilo doslej v dobri veri tudi več neuradnih srečanj in telefonskih pogovorov. "Moj predstavnik je neposredno sodeloval s predsednikovo ekipo, da bi zagotovil varno ponovno združitev otrok z njihovimi družinami. V zadnjih 24 urah se je osem otrok ponovno združilo s svojimi družinami," je dejala.

Rusija je med vojno v Ukrajini na območja pod svojim nadzorom premestila okoli 20.000 otrok. Dodelila jim je rusko državljanstvo, jih prisilno posvojila v ruske družine in ustvarila ovire za njihovo ponovno združitev s starši in domovino, kar ZN opredeljujejo kot vojni zločin, Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pa je izdalo nalog za Putinovo aretacijo.