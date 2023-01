Menjava po le treh mesecih: rusko vojsko v Ukrajini bo vodil Gerasimov

Poleg vrhovnega poveljnika zračno-vesoljskih sil, generala Surovikina, pa bosta namestnika Gerasimova še vrhovni poveljnik kopenskih sil Oleg Saljukov in namestnik načelnika generalštaba oboroženih sil, polkovnik Aleksej Kim , poroča ruski medij Tass .

Rusko ministrstvo za obrambo je pojasnilo, da je odločitev o povečanju ravni vodenja povezana z "razširitvijo obsega nalog, ki se rešujejo med izvajanjem operacije, in zaradi potrebe po organizaciji tesnejšega sodelovanja med različnimi vejami oboroženih sil, pa tudi zaradi želje po izboljšanju kakovosti vseh vrst podpore in učinkovitosti poveljevanja," so sporočili iz ruskega obrambnega ministrstva.