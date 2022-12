Mesto Marinka, še ena zgodba o totalnem uničenju

Po poročanju ruskih medijev naj bi ruski vojaki zavzeli večino ukrajinskega mesta Marinka. Slednje zaradi svoje lokacije na jugozahodu Donecka velja za strateško pomembno točko, saj ukrajinskim oboroženim silam omogoča nadzor na ruskimi oskrbovalnimi potmi v doneškem zaledju. Mesto je zato že od majdanske revolucije 2014 in upora v Donbasu prizorišče neusmiljenih spopadov. Po letošnji ruski invaziji so v mestu izbruhnili srditi boji, nadzor nad njim pa sta si vojski večkrat trgali iz rok. Ruske sile so ga zasedle 17. marca, vendar ga je Ukrajina 19. aprila vrnila pod svojo kontrolo. Avgusta je sledil neuspešen ruski napad. Rusi so ofenzivo obnovili pred dnevi in trdijo, da so dosegli preboj.

Nedavno objavljeni posnetki ruske tankovske posadke, ki obstreljuje ukrajinske položaje, prikazujejo povsem opustošeno središče mesta, v katerem praktično ni nepoškodovane zgradbe. Rusi se sicer v svojih napadih poslužujejo taktike topniških in raketnih napadov, šele nato pa v spopad pošljejo tanke in pehoto, poročajo ukrajinski viri z bojišča v Donbasu.

Marinka je sicer eno od več ukrajinskih mest, v katerih so ukrajinski vojaki svoj položaj krepili od leta 2014, zato so bili dobro pripravljeni na ruske napade. V povsem opustošenem mestu, ki je imelo pred vojno nekaj manj kot 10.000 prebivalcev, trenutno ni veliko civilistov.

Temu, da boja za Marinko še ni konec, pritrjuje tudi kanadski analitik Michael MacKay. "To, kar Rusi poročajo, se ne ujema s tem, kar sam vidim," je povedal Mackay. Analitik meni, da Rusi na bojnih frontah ne napredujejo. "Čeprav je res, da so Rusi obstreljevali mesta, ni res, da so zavzeli položaje, ki jih omenjajo," je pojasnil.

Poleg bitke za Marinko so ruski napadi usmerjeni tudi v mesto Bahmut, za katerega je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je povsem uničeno.

Napadi na Bahmut so se okrepili po tem, ko so Ukrajinci pred približno mesecem dni uspešno zavzeli mesto Herson, Rusija pa je sile iz Hersona premaknila v Zaporožje in Donbas. Nekateri analitiki sicer dvomijo v to, da je okupacija Bahmuta sploh smiselna. Po njihovem mnenju ta namreč nima večjega strateškega pomena. Kljub temu pa sta vojski tam skoncentrirali veliko enot, v bojih pa je padlo veliko vojakov na obeh straneh.