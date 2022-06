'Mi ne bomo tisti, ki bi presojali o tem, kdaj je trenutek za mir'

V javnosti in politiki odmeva poziv, pod katerega sta se podpisala oba nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk, v katerem pozivajo k ustavitvi dobave orožja Ukrajini ter po spremembi zunanje politike do Rusije. Takšni pozivi so pri Slovencih še posebej občutljiva tema, tudi zato, ker se še spomnimo, kako težko smo prišli do orožja, da smo se uprli Jugoslovanski armadi in si izborili samostojnost. Brez orožja bi nas Jugoslovanska armada "pregazila", tako kot to sedaj počnejo ruske sile v Ukrajini z Ukrajinci. In Rusi z vojno dobro služijo - medtem ko Evropejci plačujemo drago nafto, mnogim državam zaradi ruske blokade ukrajinskih pristanišč grozi lakota, je Rusom uspelo dvigniti prihodke z nafto na 93 milijard evrov.

Se bo Golobova vlada pridružila pozivu? Kaj o tem meni opozicija?

Predsednik opozicijske Nove Slovenije Matej Tonin meni, da poziv k razumnemu oblikovanju stališča glede Ukrajine ogroža nacionalno varnost Slovenije. Kot j povedal v oddaji 24UR ZVEČER, se mu v pismu zdi problematično, da pristaja na koncept, da je v Evropi še vedno možno spreminjati meje na nasilen način, torej z vojno. "Zame in za NSi je to nesprejemljivo. Druga stvar, ki ogroža nacionalno varnost, je na nek način odstop od kolektivne varnosti. Smo v zavezništvu Nato in poanta kolektivne varnosti je, da vsaka država poskrbi za določene zmogljivosti, ki jih da zavezništvu na razpolago, da smo skupaj močnejši," je poudaril.

Vojko Volk, državni sekretar za zunanjo politiko v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, pa je opomnil, da nas zavezuje resolucija Generalne skupščine Združenih narodov iz 2. marca, kjer je bila z ogromno večino glasov članic sprejeta odločitev, da je šlo v primeru ruskega napada na Ukrajino za agresijo Rusije na suvereno državo. "Ukrajina je žrtev, ima pravico do samoobrambe, države članice pa ji imamo pravico pomagati na vse načine, tudi z orožjem. Nobenih sprememb do tega ne more biti."