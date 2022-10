MI6: Rusi bežijo iz Hersona, Kličko zahod prosi za odeje in generatorje

Kot navajajo ruske oblasti, je bila evakuacija Hersona odrejena zaradi bližajoče se bitke z ukrajinskimi silami za prevzem nadzora nad mestom. Rusija trdi, da je mesto spremenila v trdnjavo in čaka na ukrajinski napad. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo evakuiranih 70.000 civilistov. Ukrajina je to označila za prisilno deportacijo.

V zadnjih ruskih raketnih in letalskih napadih na ukrajinsko civilno infrastrukturo je bila močno poškodovana vsaj tretjina državnega električnega omrežja, kar povzroča težave tako civilnemu prebivalstvu kot tudi ukrajinski vojski. Zaradi prihajajoče zime so v skrbeh tudi v ukrajinski prestolnici Kijev, od koder župan Vitalij Kličko poroča, da kijevsko električno omrežje deluje po "izrednem režimu" .

Britansko obrambno ministrstvo pa je medtem sporočilo, da britanska obveščevalna služba MI6 ocenjuje, da ne gre zgolj za umik civilnega prebivalstva, ampak za splošni umik Rusije z zahodnega brega Dnepra. Pri tem navajajo izjavo proruskega upravnika hersonske oblasti Volodimirja Salda , ki je dejal, da so iz grobnice v mestni katedrali evakuirali tudi posmrtne ostanke kneza Grigorija Potemkina, znanega tudi po idiomu Potemkinova vas. Prav Potemkin je tesno povezan z osvajanji ukrajinskih step in Krima v času cesarice Katarine Velike v 18. stoletju. Britanski obveščevalci pravijo, da simboličen umik Potemkinovih ostankov in eksodus civilistov nakazujeta, da sledi tudi hiter beg ruske vojske s tega območja.

Kličko je zahod pozval, naj Ukrajini čimprej donira večje število odej in generatorjev. V mestu so vzpostavili 1000 mobilnih točk za ogrevanje. "Zaradi bistvenega pomanjkanja elektrike, gre za 20- do 50-odstotni izpad, mestno energetsko omrežje deluje v izrednem stanju." Ob tem je izrazil upanje, da bodo v državnem podjetju Ukrenergo obnovili kapacitete v dveh do treh tednih.