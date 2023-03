Milijon topniških izstrelkov za Ukrajino

Zunanji ministri EU so podprli Borrellov predlog, da se iz evropskega mirovnega instrumenta, v katerega sredstva prispevajo članice, nameni milijarda evrov za dobave topniškega streliva Ukrajini iz trenutnih zalog evropskih držav. Še milijardo evrov pa bi v skladu s predlogom namenili za skupno naročanje streliva, ki bi ga namenili Ukrajini. Pristop poleg teh dveh stebrov sestavlja še tretji, ki bi bil namenjen okrepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Politični dogovor ministrov, ki ga je pridobila STA, določa cilj, da bi v naslednjih 12 mesecih Ukrajini dobavili milijon topniških izstrelkov.

Svet EU naj bi države članice pozval, da še pred 30. septembrom letos od evropske obrambne industrije in Norveške skupaj naročijo topniške izstrelke kalibra 155 milimetrov in tudi rakete, če bo Ukrajina za to prosila.

Politični dogovor so na zasedanju v Bruslju dosegli zunanji ministri držav članic, med njimi tudi slovenska ministrica Tanja Fajon. O tem bodo kasneje razpravljali še na skupnem zasedanju z obrambnimi ministri.

Svet naj bi Evropsko komisijo ob tem pozval, naj pripravi konkretne predloge za okrepitev proizvodnih zmogljivosti evropske obrambne industrije, zagotavljanje varnih dobavnih verig in učinkovitih postopkov naročanja ter spodbujanje naložb, tudi prek evropskega proračuna.

Članice se glede na doseženi politični dogovor obenem strinjajo, da se preuči možnost nadaljnjega zvišanja zgornje meje evropskega mirovnega instrumenta za 3,5 milijarde evrov. Ravno pretekli teden so sicer to mejo zvišali za dve milijardi na nekaj manj kot osem milijard evrov za obdobje do leta 2027.

Evropski mirovni instrument je bil ustanovljen marca 2021, da bi EU omogočil financiranje vojaške pomoči njenim mednarodnim partnerjem v luči prizadevanj po okrepitvi njene mednarodne vloge. Poleg Ukrajine je EU v okviru mirovnega instrumenta, ki ni del evropskega proračuna, doslej podprla tudi druge države, med njimi Gruzijo, Moldavijo, BiH, Mali in Somalijo.

O zvišanju zgornje meje bodo predvidoma na zasedanju konec tedna razpravljali voditelji držav članic, ki imajo na dnevnem redu tudi nadaljnjo vojaško podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. O tem so govorili že na februarskem izrednem zasedanju, ki se ga je v živo udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter jih pozval k nadaljnjim dobavam orožja in streliva.