Minsk zagotavlja, da se Belorusija ne pripravlja na vojno

"Kontingent, ki bo prispel v Republiko Belorusijo, bo imel do 9000 pripadnikov vojaškega osebja, okoli 170 tankov, do 200 bojnih oklepnih vozil ter do sto topov in minometov kalibra nad 100 mm," je na Twitterju sporočil predstavnik beloruskega obrambnega ministrstva Valerij Revenko. Kot je ob tem še dejal, je te informacije posredoval vojaškim atašejem več držav.

Njegove izjave so sledile po tistem, ko sta ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski voditelj Aleksander Lukašenko prejšnji teden napovedala oblikovanje skupne vojaške skupine. Prvi ruski vojaki so po navedbah oblasti v Minsku v Belorusijo prispeli že v soboto, njihov prevoz pa naj bi trajal še nekaj dni.

Namestitev regionalne vojaške skupine z namenom obrambe rusko-beloruske unije je danes potrdil tudi beloruski obrambni minister Viktor Hrenin. "Regionalna skupina beloruskih in ruskih sil je začela namestitev in izpolnjevanje svojih nalog za oboroženo obrambo unije," je dejal za belorusko tiskovno agencijo Belta.