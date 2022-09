Množično dezerterstvo: helikopterji 'Z' zdaj lovijo lastne vojake?

"Na začasno zasedenem ozemlju hersonske regije, in sicer na območje naselja Babenkivka Druga, je bil sovražnik prisiljen napotiti helikopterje za iskanje ubežnikov in njihovo vrnitev na bojne položaje," piše v sporočilu ukrajinske vojske. Pojasnili so, da so nekaj dni prej zabeležili intenzivno gibanje neoboroženih ruskih vojakov skozi Kalančak, v smeri začasno zasedenega Krima. Kalančak se nahaja v delu južne regije, kjer trenutno poteka ukrajinska protiofenziva.