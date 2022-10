Mobilizacija v Rusiji končana

Cilji delne mobilizacije so bili v Moskvi v celoti izpolnjeni že pred desetimi dnevi, zato se rezervistom, ki so prejeli obvestilo o vpoklicu v vojsko, ni treba več zglasiti v posebnih naborniških uradih, je takrat sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Iz prestolnice praviloma ne prihaja veliko vojakov, občutno manj kot iz odročnejših in revnejših ruskih regij, tokrat pa so po besedah predstavnika lokalne oblasti prav tam prvi izpolnili nepriljubljeno mobilizacijo. Sobjanin pa ni navedel, koliko Moskovčanov so vpoklicali.