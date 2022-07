Moskva bi ukrajinskim poveljnikom sodila pod vodstvom Bolivije in Irana

Rusija želi približno 200 Ukrajincem, ki jih je obtožila zločinov proti človeštvu, soditi pred novim mednarodnim sodiščem. To še ni ustanovljeno. Ker v Združenih narodih (ZN) prevladuje Zahod, bi morala takšno sodišče voditi partnerska država ali organizacija Rusije, meni vodja preiskovalnega odbora Aleksander Bastrikin. Kot pravi, so zanimanje za sodelovanje v tovrstni instituciji že izrazili Iran, Bolivija in Sirija. Ukrajinske oblasti so medtem potrdile prejem treh nemških protiletalskih tankov tipa 'gepard', na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo srditi spopadi, Ukrajina pa poskuša s protinapadi v hersonski regiji.

icon-expand Predaja ukrajinskih borcev iz Azovstala v rusko ujetništvo. FOTO: AP

Moskva je številne pripadnike ukrajinskih oboroženih sil obtožila zločinov proti človečnosti. "Obtoženih je bilo 92 poveljnikov in njihovih podrejenih, še 96 drugih, vključno z 51 ukrajinskimi častniki, pa je bilo uvrščenih na seznam iskanih oseb," je v pogovoru za ruski časnik Rossijskaja gazeta navedel Bastrikin. Dodal je, da zaradi suma, da so plačanci, preiskujejo tudi več britanskih, ameriških, kanadskih, nizozemskih in gruzijskih državljanov. Sodišče v separatistični proruski regiji Doneck v vzhodu Ukrajine je v začetku junija že izreklo smrtno kazen dvema britanskima državljanoma Shaunu Pinnerju in Aidenu Aslinu ter Maročanu Brahimu Saadounu, ker naj bi v Mariupolu kot plačanci sodelovali v bojnih operacijah na strani Ukrajincev.

V Rusiji sicer velja moratorij na smrtno kazen, ki pa so ga proruske oblasti v primeru omenjenih treh tujcev odpravile. Kot razlog so navedli, da gre za odvračilni ukrep za huda kazniva dejanja. Ukrajina preiskuje 21.000 domnevnih vojnih zločinov Rusija je sicer sama ob tem trenutno v več kot 1300 kazenskih postopkih proti približno 400 osebam pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) zaradi domnevnih vojnih zločinov ruskih sil nad civilnim prebivalstvom v Ukrajini.

icon-expand Obešene lutke ruskih vojakov FOTO: AP

Ukrajina prav tako izvaja lastne preiskave. Po navedbah britanskega BBC-ja so tamkajšnje oblasti sporočile, da preučujejo več kot 21.000 vojnih zločinov, ki naj bi jih ruske sile zagrešile od začetka invazije na Ukrajino. Nemški gepardi za Ukrajince Ukrajinske oblasti so potrdile prejem treh nemških protiletalskih tankov tipa 'gepard'. V skladu z dogovorom, sklenjenim z nemško obrambno ministrico Christine Lambrecht, bo Nemčija Ukrajini dostavila še 12 tovrstnih tankov. Prav tako je Kijev sporočil, da so s pomočjo raketnih sistemov Himars v ponedeljek uničili 50 ruskih skladišč streliva.

"Danes so uradno prispeli prvi trije gepardi," je povedal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov in dodal, da je bilo dostavljenih tudi več deset tisoč kosov streliva. Gre za drugo pošiljko težkega orožja iz Nemčije, saj je že junija nemška vlada Ukrajini dobavila sedem samovoznih havbic z dometom do 40 kilometrov, poroča nemški časnik Deutsche Welle. Prav tako je Reznikov na državni televiziji dejal, da so ukrajinske sile s pomočjo ameriških naprednih raketnih sistemov Himars uničile že 50 ruskih skladišč streliva. Pri tem je poudaril, da ima Himars vse večji vpliv in pomen pri prizadevanjih Ukrajine za odbijanje ruskih napadov, poroča Reuters. "S Himarsom prekinjamo ruske logistične verige, jim odvzemamo sposobnost aktivnega boja ter otežujemo obstreljevanje naših sil," je še dodal.

Ukrajinske sile naj bi po njegovih besedah obstreljevale tudi več mostov. Bistvenih podrobnosti ni razkril, šlo pa naj bi za tri mostove v južni regiji Herson, ki je trenutno pod rusko okupacijo. Ruske oblasti medtem trdijo, da so uničile več sistemov Himars, kar pa je Ukrajina zanikala. V današnjem poročilu je rusko obrambno ministrstvo navedlo, da so njihove sile uničile skladišče orožja za sisteme Himars v regiji Hmelnicki v zahodni Ukrajini. Protinapadi v hersonski regiji Spopadi v Ukrajini se tako nadaljujejo. Ukrajinske sile so bombardirale ruske položaje v hersonski regiji, kjer je Kijev začel protinapad za ponovno osvojitev ozemlja, ki so ga zasedle ruske sile, je sporočilo poveljstvo ukrajinskih sil v tej regiji. Kijev medtem poroča tudi o nadaljevanju spopadov v Donbasu, kjer naj bi ukrajinske sile odbile večino ruskih napadov.

Ukrajinske sile so uničile rusko opazovalno postajo na jugu države, kjer so sovražnikove čete načrtovale napad v smeri Hersona, je v televizijskem nagovoru povedala tiskovna predstavnica obrambnih sil na jugu Ukrajine Natalija Gumenjuk. "Ne stojimo na mestu, ampak napredujemo," je dejala. Ukrajinska letala naj bi po poročanju tiskovne agencije Ukrinform zadela pet ciljev v mestih Berislav in Herson. "Več letal in bombnikov je napadlo tri sovražnikove utrdbe v okrožju Berislav, letala Mi-8 in Mi-24 pa dve sovražnikovi utrdbi v okrožju Herson," piše v poročilu ukrajinskih sil. Gumenjukova je povedala še, da je bil poskus ruskega protinapada v Berislavu ob tem neuspešen. "Naši položaji so ostali utrjeni. Nadaljevali smo z delom, oni pa so se umaknili na svoje položaje, na skrajno obrambno črto, ki so jo postavili in utrdili z betonskimi strukturami," je poudarila Gumenjukova.

icon-expand Konvoj ruskih vojaških vozil v regiji Herson na jugu Ukrajine. FOTO: Profimedia