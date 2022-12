Moskva imenovala novega vodjo nuklearke, Kijev ga je označil za 'izdajalca'

Černičukovo imenovanje je potrdil tudi ruski jedrski operater Rosenergoatom, ki de facto upravlja z elektrarno. Novopečeni vodja nuklearke je po imenovanju sporočil, da je v prevzem položaja privolil, kar je bila to po njegovem mnenju "edina pravilna odločitev". Dodal je, da je njegova prednostna naloga "ostati z našimi ljudmi v naši elektrarni, v našem mestu in še naprej opravljati svojo poklicno dolžnost". Ob tem je pohvalil pogum zaposlenih v nuklearki.

"Naredili smo in delamo vse mogoče in nemogoče, da svet ne bi doživel nove Fukušime ali Černobila," je opozoril. "To si zasluži brezpogojno priznanje in veliko spoštovanje, ne pa obtožb o izdajstvu," je dodal in mednarodne organizacije pozval, naj "vprašanja prihodnjega in varnega delovanja elektrarne v Zaporožju rešijo izključno z mirnimi pogajanji in civiliziranimi odločitvami".

Kijev je v odzivu na imenovanje namreč Jurija Černičuka uradno odpustil in ga označil za izdajalca. Kot so sporočili iz ukrajinskega jedrskega operaterja Energoatoma, Černičukovega uradnega delodajalca, so se za ta korak odločili zaradi "kolaborantskih in izdajalskih dejavnosti" nekdanjega glavnega inženirja nuklearke.