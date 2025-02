Moskva: Ozemlja so del Rusije. Kijev: Sklicevanje na lastno ustavo smešno

S tem se je Kijev odzval na izjave tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, ki je danes izključil možnost kakršnihkoli pogajanj o statusu enostransko priključenih petih ukrajinskih regij, od katerih štirih Moskva sicer ne nadzoruje v celoti. "Ozemlja, ki so postala subjekti Rusije in so vpisana v ustavo naše države, so njen neločljiv del," je še dodal.