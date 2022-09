Moskva se pripravlja na priključitev ukrajinskih regij v velikosti Madžarske

V Moskvi se že pripravljajo na slovesnost, na kateri ruski predsednik Vladimir Putin namerava podpisati dokumente o priključitvi ukrajinskih regij, kjer so proruske oblasti v preteklem tednu uspešno izvedle referendume. Proslava se bo začela ob treh popoldan po lokalnem času. Država bo tako nadzorovala približno 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Putin je čez noč že podpisal odlok, s katerim Ruska federacija priznava neodvisnost Hersona in Zaporožja, poroča Telegram.

O ozemlju, ki si ga bo Rusija priključila z današnjim podpisom dokumentov na slovesnosti v Georgijevski dvorani Velike kremeljske palače, bosta nato kljub prireditvi morala odločati še oba dela ruskega parlamenta, kar se bo zgodilo v ponedeljek in torek. S priključitvijo štirih južnih in vzhodnih ukrajinskih regij bo Moskva, če vštejemo še Krim, nadzirala približno 90.000 kvadratnih kilometrov ali 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja, kar je enako velikosti Madžarske ali Portugalske, poroča Reuters.

icon-expand Priprave na proslavo o priključitvi ukrajinskih regij Rusiji FOTO: AP

Dogodka, ki se bo začel ob 14. uri po našem času, se bodo udeležili tudi proruski separatistični voditelji štirih ukrajinskih regij, ki so Putina v sredo pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji in tako izpolni na referendumu izraženo voljo. V noči na petek so že prispeli v Moskvo. Regijo Herson zastopa Vladimir Saldo, Doneck Denis Pušilin, Zaporožje Jevgenij Balicki, regijo Lugansk pa Leonid Pasečni. "Slovesnost ob podpisu sporazumov o vstopu novih ozemelj v Rusko federacijo bo potekala jutri ob 15. uri v Kremlju," je novinarjem v četrtek povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov in napovedal, da bo imel Putin na slovesnosti tudi obsežen govor. Ali se bo udeležil tudi koncerta, ki bo sledil na trgu, tiskovni predstavnik ni želel potrditi.

icon-expand Priprave na proslavo o priključitvi ukrajinskih regij Rusiji so se začele v četrtek, ko so na Rdečem trgu postavili oder in plakate z napisi "Doneck, Lugansk, Herson, Zaporožje, Rusija". FOTO: AP

Na Rdečem trgu so se sicer že včeraj začeli pripravljati na dogodek, postavili so oder z reklamnimi panoji, ki razglašajo štiri regije za del Rusije, po mestu se sprehaja večje število oboroženih pripadnikov vojske. Putin v četrtek Zaporožje in Herson priznal kot neodvisni regiji Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek zvečer podpisal odloka, s katerima je Rusija priznala državno suverenost in neodvisnost ukrajinskih regij Zaporožje in Herson. Lugansk in Doneck, preostali dve regiji, kjer so še potekali referendumi o priključitvi k Rusiji, sta svojo neodvisnost razglasili že leta 2014, Putin pa ju je priznal tik pred začetkom svoje invazije.

Po navedbah proruskih oblasti se je prebivalstvo štirih regij, kjer so izvedli referendume, z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Po preštetju vseh glasovnic naj bi v Donecku za priključitev k Rusiji glasovalo 99,2 odstotka volivcev, v Lugansku več kot 98 odstotkov, v Zaporožju več kot 93 odstotkov, v Hersonu pa več kot 87 odstotkov. 'Referendumi so žalitev mednarodnega miru' Ukrajina in zahodne države so medtem referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Rusija si je sicer že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost prav tako ne priznava.

icon-expand Referendumski plakat v Lugansku FOTO: AP

Ameriški predsednik Joe Biden je zagotovil, da ZDA ne bodo nikoli priznale izidov lažnih ruskih referendumov na zasedenih ozemljih Ukrajine. Referendume je označil za grobo kršitev mednarodnih načel. "Glede tega želim biti zelo jasen. ZDA ne bodo nikoli, nikoli, nikoli priznale zahtev Rusije po suverenih ozemljih Ukrajine," je dejal Biden na srečanju z voditelji pacifiških otokov v Washingtonu. "Tako imenovani referendumi so bili prevara, popolna prevara. Rezultati so bili izdelani v Moskvi. Resnična volja ukrajinskega ljudstva se kaže vsak dan z žrtvovanjem življenj za obrambo neodvisnosti države," je tudi dejal Biden. Do glasovanja je bil kritičen tudi državni sekretar Antony Blinken, ki je referendume označil za žalitev mednarodnega miru. "Kremeljski navidezni referendumi so jalovo prizadevanje, da bi prikrili to, kar pomeni nadaljnji poskus zavzetja ozemlja v Ukrajini," je dejal Blinken v izjavi.

Turški predsednik Tayyip Erdogan je Putina pozval, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje napetosti v Ukrajini, poroča Reuters. Putin: Vpoklicane brez ustreznega razloga naj se pošlje domov Pred večernim podpisom odlokov o priznavanju dveh ukrajinskih regij kot neodvisnih je Putin naslovil tudi napake pri mobilizaciji in dejal, da jih je treba popraviti. "Mobilizacija odpira veliko vprašanj. Popraviti moramo vse napake in zagotoviti, da se ne ponovijo," je dejal med videokonferenco s svojim varnostnim svetom, ki jo je prenašala državna televizija. Predsednik je navedel nekaj primerov, ko so v vojsko vpoklicali bolne ali starejše posameznike, čeprav so te skupine zakonsko izvzete. Putin je dejal tudi, da je tiste, ki so bili na fronto pozvani brez zakonske podlage, treba takoj poslati domov. Na napake pri vpoklicu oseb, ki ne zadostujejo kriterijem, so najprej začeli opozarjati (ruski) mediji. Izpostavljali so, da je ruska vojska na fronto pozivala tudi starejše, študente, bolne in tiste, ki nimajo vojaških izkušenj.

icon-expand Daljše kolone na rusko-gruzijski meji. FOTO: AP

V ponedeljek je nato Kremelj prvič priznal, da do napak res prihaja, kar pa ni zaustavilo bežanja Rusov iz domovine in protestov po državi. Na demonstracijah je bilo od 21. septembra, ko je Putin razglasil delni vpoklic, pridržanih že več kot 2400 oseb, poroča Guardian. Na mejah s Finsko, Kazahstanom, Gruzijo in Mongolijo so še vedno daljše kolone. ZDA z novim paketom pomoči Ameriški senat je medtem potrdil 12 milijard dolarjev nove gospodarske in vojaške pomoči Ukrajini. Ukrep vključuje tri milijarde dolarjev za orožje, oskrbo in plače za ukrajinsko vojsko ter pooblašča predsednika Bidna, da odredi Pentagonu, naj Ukrajini pošlje za 3,7 milijarde dolarjev svojega orožja in materiala.

icon-expand Ukrajinski vojak z ameriškim Stingerjem FOTO: AP