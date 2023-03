Moskva Ukrajino obtožila več poskusov napada z brezpilotnimi letali

V torek so nad Rusijo zaznali več brezpilotnih letal, ki so, kot trdijo ruski uradniki, ciljali na civilno infrastrukturo. Regionalni guverner Andrej Vorobjov je prepričan, da je bil to tudi namen strmoglavljenega drona v bližini Moskve, kjer se nahaja tudi objekt ruskega energetskega velikana Gazprom. "Tarča v Kolomni je bil verjetno civilni infrastrukturni objekt, ki ni bil poškodovan," je Vorobjov zapisal na Telegramu. Da so njegove operacije v okrožju Kolomna delovale neprekinjeno, pa je potrdil tudi Gazprom, poroča BBC.

Zaradi strmoglavljenja drona ni prišlo do žrtev, prav tako pa ni nastala nobena škoda, je sporočil ruski guverner. "Incident preiskujejo ruska varnostna služba FSB in drugi pristojni organi."

Predsednik Vladimir Putin je FSB v torek naročil, naj okrepi svojo dejavnost proti naraščajočemu vohunjenju in sabotažam Ukrajine in Zahoda. FSB je naročil, naj okrepi varnost na ozemljih, ki jih zaseda Rusija v vzhodni Ukrajini. Dejal je, da morajo enote, razporejene na meji, ustaviti diverzantske skupine in preprečiti prehod nezakonitega orožja in streliva.

Opozoril je sicer, da se morajo ruske protiobveščevalne službe tudi na splošno okrepiti, saj da so zahodne posebne službe tradicionalno zelo aktivne v odnosu do Rusije. "In zdaj so proti nam vložili dodatne kadrovske, tehnične in druge vire. Moramo se ustrezno odzvati," je dejal ruski predsednik.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so bila njegova bojna letala v torek vključena v urjenje v zahodnem zračnem prostoru države nekaj ur po zaprtju zračnega prostora nad Sankt Peterburgom zaradi poročil o neznanem predmetu.

Ukrajina ne prevzema odgovornosti

Slike, ki so jih delili ruski mediji in uradniki, prikazujejo poškodovan dron na zasneženem polju pred gozdom. Po videzu se brezpilotno letalo ujema z letalom UJ-22 Airborne, ki ga proizvaja ukrajinski proizvajalec Ukrjet. Njegovi droni pa dosegajo tudi 800 kilometrov razdalje, dovolj, da bi iz Ukrajine poletelo do Kolomne.

Ukrajina sicer odgovornosti za napade ne prevzema. Se je pa na spletu oglasil svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko, ki je poudaril, da je ob deljeni fotografiji sestreljenega drona poudaril, da je bil ta od ukrajinske meje oddaljen več kot 500 kilometrov. "Glede na to, da lahko droni dosežejo tako velike razdalje, se bo morda Putin kmalu bal pokazati v javnosti," je še dejal.

Če bi se sicer naposled izkazalo, da za brezpilotnim letalom z območja Kolomna resnično stoji Ukrajina, bi bil to najbližji poskus napada z droni na prestolnico, odkar je Rusija pred več kot letom dni napadla Ukrajino.

Dve brezpilotni letali so medtem sestrelili na jugu Rusije.