Moskva v strahu pred napadi, na strehah nameščajo protiletalske sisteme

Se Kremelj pripravlja na morebitni napad na rusko prestolnico? Na več strehah obrambnih in upravnih zgradb v središču Moskve so namreč postavili sisteme zračne obrambe Pancir. Razlog pa bi lahko bilo prav ukrajinsko preizkušanje brezpilotnih letal z dometom do 1000 kilometrov. Če ukrajinske trditve o zmogljivosti držijo, bi bila Moskva znotraj njihovega dosega.

Na ukrajinskih in ruskih družbenih omrežjih so zakrožile fotografije in videoposnetki ki prikazujejo namestitve protiletalskih sistemov Pancir na streho poslovnega centra v Moskvi. To bi lahko nakazovalo, da se Kremelj pripravlja na potencialen, četudi (zaenkrat) malo verjeten, napad na rusko prestolnico.

icon-expand Ruski protiletalski sistemi Pancir FOTO: Telegram

Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, kažejo, da je bil Pancir nameščen na strehi osemnadstropne stavbe, ki je v uporabi ruskega obrambnega ministrstva. Drug posnetek pa prikazuje, kako so sistem zračne obrambe dvignili na streho zgradbe v moskovskem okrožju Taganka. Sisteme kratkega do srednjega dosega uporabljajo za obrambo pred letali, helikopterji in vodenimi raketami. Ruska vojska pa je dejala, da bi jih lahko uporabili tudi proti manjšim ciljem, kot so na primer vojaška in komercialna brezpilotna letala. Ta so postala stalno prisoten spremljevalec na bojišču, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin 24. februarja lani začel invazijo na Ukrajino. Ruski vojaški predstavniki sicer niso potrdili namestitve protiraketnih sistemov, vendar pa je več ruskih medijev že poročalo o namestitvi protiletalskih sistemov dolgega dosega v Moskvi v zadnjih tednih. Sistema S-400 in Pancir-S1 pa se pogosto uporabljata v tandemu, poroča The Guardian.

Protiraketni sistemi so se sicer na strehah Moskve pojavili dan pred srečanjem zahodnih obrambnih uradnikov v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji, kjer se bodo dogovorili o novem paketu vojaške pomoči Ukrajini. Ta bi lahko vključeval tudi zagotovitev težkih tankov. A ruske oblasti so pred srečanjem izdale opozorilo ter skušale države Nata odvrniti od zagotavljanja naprednejšega orožja. Kot so dejali, bi lahko to sprožilo jedrski spopad. "Poraz jedrske sile v konvencionalni vojni privede do jedrske vojne," je dejal nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev.