'Mučili so me in me prisilili, da sem kričal 'Ljubim Putina'. Vse sem priznal.'

Deniz je Kirila Brika spoznal pred nekaj leti na rock koncertu. Začela sta igrati v isti zasedbi, dodatno pa ju je povezovalo dejstvo, da sta bila oba anarhista in antifašista. Kiril je rad izdeloval domače petarde, z očetom pa je popravljal karoserije. Na dan, ko ju je prijela policija, sta, kot pravita, iz radovednosti preizkušala eno od eksplozivnih naprav. Vendar sta hitro priznala krivdo in imenovala še štiri člane "teroristične organizacije" - dva znanca iz Surguta ( Nikito Olejnika in Romana Paklina ) in dva iz Jekaterinburga ( Jurija Neznamova in Danila Čertikova ). "Preiskavo je izvedla skupina več uslužbencev preiskovalnega oddelka ministrstva za notranje zadeve za regijo Tjumen. A niso bili zadovoljni s stališčem, da sta bili pridržani le dve osebi," meni Andrej Bekin , odvetnik Čertikova. Tako hitro priznanje je posledica mučenja.

Vse se je začelo v gozdu na obrobju Tjumna, ko je policija dva mladeniča, Kirila Brika in Deniza Ajdina , zalotila pri preizkušanju doma izdelanega razstreliva, ju pridržala in le dan pozneje od njiju dobila priznanje, da sta bila del anarhistične teroristične skupnosti. Deniz Ajdin je, preden so ga aretirali, študiral na Fakulteti za prometne tehnologije v Tjumnu. Želel je postati voznik lokomotive, v prostem času pa je igral v lokalni skupini Sibirska brigada. Živel je s svojo punco Diano in s porokami zaslužil le toliko denarja, da je preživel. "Redko je pil, bil je v dobri fizični formi. Ni maral vojaških tem, čeprav je imel dovoljenje za orožje," je Deniza opisal njegov prijatelj Pavel.

Ko je Deniz prišel v pisarno, so ga prisilili, da se je slekel in počepnil, na glavo so mu dali škorenj in zagrozili, da bo posiljen, če bo škorenj padel nanj. "Iz omare so vzeli gumijasto palico in leseno nogo za tabure ter mi povedali, da mi bodo te stvari dali v danko. V tem položaju so me držali približno 30 do 40 minut," se je spominjal. Nato so mu na glavo nalepili plastično vrečko, mu zvezali roke in ga približno 30 minut tolkli po trebuhu in zatilju. Sledilo je vprašanje "Ali ste želeli razstreliti vlake?" "Nisem zdržal, zato sem pritrdil, saj so mi grozili, da bo drugače še huje," je Deniz povedal svojemu odvetniku.

Kiril je doživel drugačno, a prav tako grozljivo obliko mučenja. Roke so mu vklenili na hrbet, mu cel obraz nalepili s papirjem in okoli cele glave ovili lepilni trak. Ničesar ni videl in težko je dihal, ker ni imel zraka, znoj pa mu je tekel v oči. Zvijali so mu zapestja, ga tepli po glavi in od njega zahtevali, naj prizna izdelavo eksplozivne naprave in sodelovanje v terorističnih dejavnostih. "Ko sem se začel upirati, so mi rekli, da me bodo posilili, če tega ne priznam," je povedal. Tako je pritrdil, da se agonija ne bi nadaljevala.

Tretji od obtožene šesterice je Nikita Olejnik iz Surguta, ki je na tamkajšnji državni univerzi študiral kirurgijo, anarhizem pa je, kot pravi, odkril pod vplivom punk glasbe. Privlačila ga je ideja o socialni pravičnosti in enakopravni porazdelitvi dobrin v družbi. Na koncu so ga obtožili, da je nasprotnik državne oblasti in "ustavnega reda Ruske federacije".

Z drugim obtoženim, Romanom Paklinom, je ustanovil knjižnico s številnimi knjigami o filozofiji, politiki in zgodovini. Roman je bil potrt zaradi razmer v Rusiji ter neenakosti in totalitarizma, ki vladata v državi. Po njegovih besedah so ga iz službe odvlekli štirje uslužbenci ministrstva za notranje zadeve v civilu. Zvezali so mu roke, ga vklenili, mu z lepilnim trakom zavezali oči in ga odpeljali v "nekakšen hangar". Tam so mu na nožne prste pritrdili sponke in začeli 'tretma' z elektrošoki.