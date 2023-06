Na fronto tudi britanski Challenger 2, ki 'bo pometel s Putinovimi mobiki'

Ukrajinske ofenzivne operacije v Zaporožju potekajo že polna dva tedna. Obe strani poudarjata svoje uspehe. Ukrajinci se veselijo osvoboditve prvih vasi vzdolž fronte, Rusi uničenja več nemških tankov Leopard 2 in ameriških oklepnikov Bradley, ki so jih Ukrajini predale države Nata. Toda vojski še nista uporabili celega potenciala. Na ukrajinski strani na vstop v boj čakajo britanski tanki Challenger 2.

Britanski kolumnist za The Telegraph in upokojeni polkovnik Hamish Stephen de Bretton-Gordon je ob začetku ukrajinske protiofenzive zapisal, da bodo na južno fronto kmalu prispeli britanskih tanki Challenger 2, ki bodo "pometli s Putinovimi mobiliziranci", ki jim v Ukrajini pravijo 'mobiki'. Eden od elitnih in zmogljivejših zahodnih tankov bo njegove napovedi še moral v celoti upravičiti. In to kmalu. Ukrajinski vojaki so namreč objavili svež posnetek 64-tonske britanske oklepne trdnjave, ki brzi skozi zaprašene ceste nekje na jugu Ukrajine, po vsej verjetnosti nedaleč od fronte. Posnetek je hitro zaokrožil tudi na ruskih telegram kanalih, kjer pravijo, da britanske tanke nestrpno pričakujejo, saj so jim za uničenje zahodnih tankov obljubljene razmeroma visoke nagrade. "Po spektakularnem neuspehu Leopardov, Ukrajina ceni britanska darila in jih še ni poslala v boj. A kmalu bodo tudi oni goreli," je mogoče prebirati.

Kljub temu da neuničljivih tankov ni, pa britanski tank tretje generacije predstavlja zelo močno orožje v rokah Ukrajincev, česar se zavedajo vse strani, tudi ruska. Velika Britanija je v sklopu velike 'tankovske koalicije' Ukrajini dobavila 14 tankov Challenger 2. Gre za britanski glavni bojni tank, ki ga je zasnoval Vickers Defense Systems (zdaj BAE Systems) in je bil prvič predstavljen leta 1998 kot naslednik tanka Challenger 1. Sodeloval je v številnih spopadih, kot je vojna v Iraku, kjer se izkazal zaradi robustne zaščite in prilagodljivosti na težkem terenu. Vseeno pa je bil deležen tudi kritik, predvsem zaradi velikih stroškov in pomanjkanja nadgradenj.

Oklep in oborožitev Tank Challenger 2 je opremljen z oklepom Dorchester Level 2, ki je sestavljen iz več plasti jekla, kompozitnih materialov in keramičnih ploščic. Ta oklep je zasnovan za zaščito posadke pred različnimi grožnjami, vključno z ognjem iz pehotnega orožja, topniškimi granatami in improviziranimi eksplozivnimi napravami (IED). Oklep je zasnovan tudi modularno, kar omogoča enostavno zamenjavo in popravilo na terenu. Poleg oklepa Dorchester ima britanski tank tudi reaktivni oklep ERA, ki je sestavljen iz ploščic, ki detonirajo ob udarcu in zmanjšajo učinkovitost projektila. Tudi kupola tanka je močno oklepljena, s plastjo kompozitnega oklepa in dodatnimi ploščicami ERA. Na splošno je oklep Challengerja 2 med najnaprednejšimi na svetu in zagotavlja dobro zaščito za posadko.

Tank je opremljen s 120-milimetrskim topom L30, ki je glavno orožje tanka. Ima domet do 4.500 metrov in slovi po natančnosti. Poleg glavnega topa je Challenger 2 opremljen tudi s 7,62-milimetrsko strojnico L37A2 ter prav tako 7.62-milimetrsko strojnico L94A1 . Obe imata domet do 1800 metrov in se uporabljata za boj proti pehoti in lahkim vozilom.