Na hrvaškem zasežena jahta Putinovega zaveznika Medvedčuka gre na dražbo

Hrvaško sodišče je razsodilo, da je treba lastništvo 92,5 metra dolge jahte Royal Romance proruskega oligarha Viktorja Medvedčuka , za katerega zaradi povezav z Moskvo veljajo zahodne sankcije, prenesti na ukrajinsko agencijo Arma. Ta je pristojna za iskanje in upravljanje z lastnino, ki je bila pridobljena s korupcijo.

Medvedčuka, nekdanjega ukrajinskega poslanca in zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, so aprila prijeli v Ukrajini, v septembru pa so ga izročili Rusiji v izmenjavi ujetnikov.

To bo prva tovrstna prodaja v korist Ukrajine, odkar so zahodne države uvedle sankcije na premoženje več sto oligarhov, potem ko je Rusija v februarju napadla Ukrajino, navaja britanski The Guardian.

Arma je potrdila, da so njeni agenti na Hrvaškem pregledali zaplenjeno jahto, ki je bila zgrajena leta 2005. V kabinah superjahte je lahko nastanjenih 14 gostov, prav tako pa ima prostor za 21 članov posadke ter štiri metre dolg bazen.

Jahto, ki je zasidrana v Trogirju, so hrvaške oblasti na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva v strogi tajnosti preiskale prejšnji teden.