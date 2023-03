Na severu Krima odjeknile eksplozije: 'Uničene so ruske rakete'

Ruski vodja mesta Džankoj Sergei Askjonov je dejal, da so območje napadla brezpilotna letala, Ukrajina pa je potrdila, da so na severu Krima odjeknile eksplozije. Ni pa sicer izrecno potrdila, da je kriva za napad, poroča BBC. Če bodo napad potrdili, bo to eden izmed redkih napadov ukrajinski vojske na polotok, ki si ga je Rusija leta 2014 nezakonito priključila.

"Eksplozije nadaljujejo proces demilitarizacije Rusije in ukrajinski polotok Krim pripravljajo na deokupacijo," je glede eksplozij sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo. Iz Kijeva so ob tem sporočili, da so bile rakete namenjene ruski črnomorski floti.