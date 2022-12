'Na stran Ukrajine stopila narava, Moskvo potopila neptun in ruska samozavest'

13. april 2022 se bo v zgodovino ruske mornarice zapisal kot eden najtemačnejših dni. A ne le zato, ker so nizki deževni oblaki nad Črnim morjem zakrivali svetlobo. Na ta dan so namreč ruske sile izgubile tudi svojo "kraljico" črnomorske flote - križarko Moskvo. "Zaradi oblakov so verjeli, da jih ni mogoče videti - ne z neba ne s tal. Ob tem so se zavedali, da imajo na krovu močne protiletalske sisteme. In ta samozavest jih je ubila," je dejal eden od ukrajinskih raketnih inženirjev, ki je sodeloval pri snovanju rakete neptun.

Usodo ruske križarke Moskva je 13. aprila zapečatila ukrajinska protiladijska raketa neptun. Od takrat je ukrajinski časnik Pravda opravil več intervjujev z več člani in sodelavci ukrajinske vojske. Več tednov so se trudili pridobiti fotografije izstrelitve ter s pomočjo vseh pridobljenih informacij sestavili rekonstrukcijo tega zgodovinskega trenutka. Kako je ukrajinski neptun potopil rusko kraljico med črnomorske flote?

Okoli 16. ure tistega dne je operater raketnega sistema neptun na radarjih zaznal nepričakovan cilj. Na zelo njegovem zelo običajnem radarju se je namreč približno 120 kilometrov od črnomorske obale pojavila velika tarča. In operater je vedel, da se v tem predelu Črnega morja nahaja le eno plovilo takšne velikosti - križarka Moskva. A kako je lahko lokacijo ladje izdal povsem običajen radar? Ukrajinski raketni inženirji so prepričani, da je na stran Ukrajine stopila sama mati narava. Ker so se nad morjem vili gosti deževni oblaki, se je namreč radarski signal od njih odbil proti vodni gladini, nato pa znova v oblake. "Takrat nismo imeli 'čezhorizontnih' radarjev, ki lahko zaznajo tarče na zelo velikih razdaljah, četudi se nahajajo pod horizontom, in Rusija se je tega zavedala. A ker so oblaki ležali nizko nad vodno gladino, signal običajnega radarja na tem predelu ni mogel iti nikamor. In tako smo nepričakovano odkrili Moskvo," so pojasnili sogovorniki Ukrajinske Pravde.

icon-expand Ruska križarka Moskva FOTO: AP

The New York Times je sicer poročal, da naj bi Ukrajina 13. aprila Natu poslala zahtevo po potrditvi koordinat cilja ter da je bilo za pridobitev natančnih koordinat pomembno izvidniško letalo P-8 Poseidon. Tistega usodnega dne je torej Moskva nepričakovano vstopila v območje dosega ukrajinskih raket. Posadka na ladji je verjela, da je ukrajinske sile zaradi vremena ne morejo opaziti, ne z neba ne z obale. "Prav tako so se varne počutili zaradi naprednega protiletalskega sistema in drugih obrambnih sistemov na krovu. Zato so se obali približali na 120 kilometrov. In ta samozavest jih je ubila," je za Ukrajinsko Pravdo dejal eden od ukrajinskih raketnih inženirjev, ki je sodeloval pri razvoju omenjenega protiladijskega sistema.