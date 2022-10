Na ukrajinskem nebu sta se spopadla ruski in ukrajinski dron

Spopad naj bi se zgodil na nebu nad regijo Donbas, nekateri viri bolj natančno navajajo Doneck. Sicer gre za običajna komercialna drona, ki jih vojska uporablja za nadzor bojišča in zbiranje podatkov.

V Donecku se nahaja tudi razvpito zaporniško taborišče, ki ga zaseda Rusija. Ukrajinski uradniki so Rdeči križ pozvali, naj v zaporu opravi misijo in preveri dejansko stanje, saj naj bi bile razmere tam izjemno slabe. "Ne smemo več izgubljati časa. Na kocki so človeška življenja," je tvitnil vodja kabineta ukrajinskega predsednika.