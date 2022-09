Na vzhodu in jugu Ukrajine se končujejo referendumi o priključitvi k Rusiji

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo zaključili referendumi o priključitvi k Rusiji. Priključitev regij bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna, s tem pa bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje.

Z napovedjo referendumov, ki so se pričeli v petek, so bila v vseh regijah vzpostavljena številna volišča, tisti, ki so bili evakuirani, pa so lahko glasovali tudi v Rusiji. Osebno glasovanje na voliščih bo potekalo izključno danes, medtem ko je bilo ostale dni iz varnostnih razlogov glasovanje organizirano v skupnostih in od vrat do vrat.

icon-expand Referendum Ukrajina, Lugansk FOTO: AP

Ukrajinske oblasti in zahodne zaveznice so referendume obsodile nemudoma po njihovi napovedi in poudarile, da ne bodo sprejele njihovih rezultatov. Ukrajinsko ministrstvo, zadolženo za reintegracijo zasedenih ukrajinskih ozemelj, je opozorilo, da bodo vsem organizatorjem glasovanj sodili za njihova ravnanja. Referendume so oblasti označile za nepomembne, saj ti ne bodo spremenili načrtov Ukrajine, ki še naprej namerava "osvoboditi začasno okupirana ozemlja". Priključitev regij Rusiji bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna. S tem bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje in se branila z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Zahod v odgovor že pripravlja nove sankcije.

Volivci naj med glasovanjem ne bi imeli zasebnosti, nekateri sprašujejo, kaj morajo obkrožiti Način zbiranja glasov je po nekaterih podatkih vprašljiv. Kot smo že poročali, so po spletu namreč zakrožili posnetki z volišč, ki prikazujejo dogajanje med glasovanjem – nekateri tudi, da volivci med obkroževanjem odgovora nimajo zasebnosti. Ena od starejših volivk je med glasovanjem prisotne vprašala, "kaj mora označiti". Pod objavo so se tako že takoj po začetku referenduma pojavili komentarji, da rezultat ne bo odražal resnične volje volivcev. "Rusi so pri nas opazili zavračanje in strah pred referendumom, zato so bili prisiljeni k nam pripeljati ljudi, da nam ustvarijo iluzijo glasovanja. Skupine Rusov z oboroženimi vojaki hodijo od vrat do vrat, vendar jim malokdo odpre," je dejal ukrajinski župan mesta Melitopol Ivan Fedorov. Pojasnil je, da so Rusi v mesto pripeljali svoje ljudi, ki po ulicah Ukrajince pozivajo h glasovanju. Guverner Luganska Serhii Haidai je medtem ruske uradnike obtožil, da si zapisujejo imena tistih, ki niso glasovali za pridružitev območij Rusiji. Dodal je, da so ruski uradniki grozili, da bodo 'podrli vrata' vseh, ki ne bodo želeli glasovati, in objavili fotografije dveh zapuščenih volišč.

icon-expand Shodi v podporo priključitve vzhodnih ukrajinskih regij FOTO: AP