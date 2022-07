Načrt za povojno obnovo Ukrajine težak več kot 700 milijard evrov

Načrt predvideva obnovo v treh fazah: v prvi bi se osredotočili na obnovo najpomembnejše infrastrukture, kot je oskrba z vodo, v drugi fazi, ki bi se začela takoj po koncu spopadov, bi obnovili začasne stanovanjske objekte, bolnišnice in šole, v tretji fazi pa bi se osredotočili na dolgoročno prenovo države.

Ukrajina je ocenila, da bo povojni načrt stal 750 milijard dolarjev (okoli 716 milijard evrov). Ob tem je Volodimir Zelenski poudaril, da je naloga celotnega demokratičnega sveta začrtati prihodnost Ukrajine, ki bo preživela kot zahodno usmerjena država, poroča The Guardian.

Guverner regije Lugansk Sergij Hajdaj je opozoril, da sedaj pričakujejo hude napade na mesti Slavjansk in Bakhmut v Donbasu, kjer hočejo Rusi prevzeti popoln nadzor. Po informacijah britanskega ministrstva bodo boji trajali več tednov.

Rusija je razglasila zmago v regiji Lugansk, in sicer dan po tem, ko so se ukrajinske sile umaknile še iz zadnjega oporišča na tem območju. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v ponedeljek Vladimirju Putinu dejal, da je s tem delo v Lugansku opravljeno.

Več tednov so boji trajali tudi v Lisičansku, kjer so se (po besedah guvernerja Luganska) zgostile ruske sile, kar je na drugi strani Ukrajincem omogočilo, da so svoje vrste utrdili v Donbasu. Guverner je zahodne zaveznike zopet pozval, naj jim zagotovijo več orožja, da bodo lahko pričeli s protiofenzivo.