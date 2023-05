Med spopadi v ruskem Belgorodu tudi civilna žrtev

Ruske oblasti so sporočile, da so porazile borce domnevne sabotažne skupine, ki naj bi v obmejno regijo Belgorod vstopili iz Ukrajine. Pri tem naj bi ubile več kot 70 borcev, ki so jih označile za ukrajinske teroriste. Po navedbah guvernerja regije je v spopadih umrl ruski civilist, še ena oseba pa je umrla med evakuacijo. Legija "Svoboda Rusiji", ki se opisuje kot protikremeljska milica, ki si prizadeva osvoboditi državo od Vladimirja Putina, je pred tem dejala, da je prevzela naselje Kozinka, enote pa da je poslala v mesto Grajvoron.

"Na našo veliko žalost imamo žrtve. Miroljuben civilist, prebivalec naselja Kozinka, je umrl v rokah ukrajinskih sil. Iskreno sožalje vsem sorodnikom in bližnjim," je na Telegramu zapisal guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov, ki je pred tem poročal tudi o smrti ženske, ki je umrla med evakuacijo. Spopadi v regiji so izbruhnili v ponedeljek, ko je v Belgorod iz Ukrajine vstopila skupina saboterjev. Ruske sile naj bi napade skupine nazadnje odbile in jo potisnile nazaj v Ukrajino. Pri tem pa naj bi ubile več kot 70 borcev, ki so jih tudi označile za ukrajinske teroriste. Tekom noči naj bi nad regijo, ki se nahaja v bližini ukrajinske meje, sestrelili tudi več dronov.

Informacije sicer prihajajo iz območja, kjer zakon omejuje poročanje o ruskih vojaških operacijah. Informacij tako nismo mogli neodvisno preveriti. BBC je kasneje potrdil, da je bila med napadom poškodovana tudi stavba, ki jo uporablja glavna ruska varnostna agencija FSB. Kaj točno je povzročilo škodo, pa za zdaj še ni jasno.

Lokalne oblasti so danes v regiji odpravile t.i. protiteroristični režim, ki so ga uvedle v ponedeljek in ki je varnostnim silam dal obsežna pooblastila, kot so preverjanje identitet ljudi, nadzor nad komunikacijami, pa tudi morebitno evakuacijo prebivalcev s prizadetih območij. Gladkov je evakuiranim prebivalcem regije sporočil, naj se še ne vračajo v napadene kraje. Koliko ljudi so ruske oblasti evakuirale, sicer ni znano, samo v okrožju Grajvoron pa naj bi postavili začasna zavetišča za približno 9300 razseljenih ljudi.

Odgovornost so po poročanju CNN prevzeli proukrajinski saboterji, ki so v ponedeljek vdrli v Belgorod. Eden od ukrajinskih uradnikov je sicer pred tem dejal, da skupino sestavljajo ruski državljani. Zagotovil je tudi, da so delovali neodvisno in nepovezano z ukrajinsko vojsko. Ukrajinske oblasti so tudi danes zanikale vpletenost v spopade in poudarile, da za njimi verjetno stojita skupini Legija "Svoboda Rusiji" in Ruski prostovoljski korpus. "To so ruski patrioti, ki želijo spremeniti politični režim v državi," je pojasnila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Želijo spremeniti politični režim v Rusiji Legija "Svoboda Rusiji", protikremeljska milica s sedežem v Ukrajini, je medtem v ponedeljek sporočila, da je "popolnoma osvobodila" obmejno mesto Kozinka. Danes zjutraj pa je na Telegramu zapisala, da nadaljuje "osvobajanje" regije Belgorod. Obe paravojaški skupini pa sta za ukrajinsko televizijo Suspilne povedali, da si želita ustvariti "demilitarizirano območje na meji z Rusko federacijo, s katerega se ne bo moglo obstreljevati Ukrajine", poroča britanski BBC. Ni sicer znano, da bi Legija "Svoboda Rusiji" pred tem sodelovala v večjih bitkah med vojno. "Smo Rusi, tako kot vi. Razlikujemo se le po tem, da nismo želeli več opravljati dejanj zločincev, ki so na oblasti. Z orožjem zagovarjamo svojo in vašo svobodo. Toda danes je čas, da vsak prevzame odgovornost za svojo prihodnost." Da so sodelovali v napadu, je kasneje sporočila tudi druga protikremeljska milica, Ruski prostovoljni korpus, ki ga vodi ruski nacionalist. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je bil predsednik Vladimir Putin obveščen in da poteka delo za izgon "saboterjev", poroča državna tiskovna agencija RIA Novosti. Novic o zavzetju ruskih ozemelj pa sicer niso potrdili. Regija Belgorod je bila že od začetka vojne v Ukrajini večkrat tarča obstreljevanja, v katerem je bilo ubitih in ranjenih več ljudi.

Zelenski obiskal ukrajinske čete na fronti v Donecku Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa"je obiskal frontne položaje ukrajinskih oboroženih sil na obrambni črti Vugledar-Marjinka v regiji Doneck", je sporočilo ukrajinsko predsedstvo in ob tem objavilo fotografije Zelenskega z vojaki. Kot so ob tem še navedli, jim je predsednik podelil tudi odlikovanja. "Vsak dan na bojišču ukrajinski marinci dokazujejo, da so močna sila, ki uničuje sovražnika, osvobaja ukrajinsko zemljo in opravlja najtežje naloge v najtežjih razmerah," je dejal ukrajinski predsednik. Ob tem je napovedal, da bodo oblikovane nove brigade, ki bodo opremljene s sodobno opremo in orožjem, še piše v izjavi predsedstva. Na območju Vugledarja in Marjinke že mesece potekajo boji z rusko vojsko. Ukrajinske enote so med rusko zimsko ofenzivo zadrževale ruske sile okoli Vugledarja, kar je ruski strani onemogočilo večje napredovanje v Donecku. Zelenski je ukrajinske čete obiskal po vrnitvi iz tujine, kjer se je prejšnji petek udeležil vrha Arabske lige v Džedi, nato pa v nedeljo v Hirošimi še srečanja voditeljev skupine G7, ki so potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Na vrhu G7 na Japonskem se je Zelenski mudil ravno v času, ko je ruska stran zatrdila, da so njene sile v celoti zavzele mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, kar pa je Kijev kasneje zanikal. Ukrajina po navedbah Kijeva še vedno nadzira enega od predelov Bahmuta. Za nadzor tega mesta ukrajinska in ruska stran bijeta boje že skoraj 15 mesecev.