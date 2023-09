Nad Doneckom zaplapolala ukrajinska zastava

Doneški Telegram kanali navajajo, da je bila ukrajinska zastava privezana na balone, po vsej verjetnosti pa da so jo lansirali z območja pod nadzorom ukrajinskih sil. Njihovi položaji se namreč nahajajo v relativni bližini prestolnice samooklicane Donecke ljudske republike.

Vojna in spopadi na območju Donecka se sicer odvijajo že od leta 2014, ko so nasprotniki nove oblasti v Kijevu najprej razglasili samoupravo, nato pa sprožili oborožen upor in razglasili nedovisnost. Separatistične težnje Donecka, Luganska in drugih (pretežno) ruskogovorečih regij je podpirala Rusija, ki je naposled februarja 2022 sprožila invazijo na Ukrajino. Eden od razlogov naj bi bila prav zaščita uporniških republik.