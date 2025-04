Nad rojstni kraj Zelenskega z balistično raketo, 14 mrtvih

Zelenski je v odzivu na družbenih omrežjih izrazil sožalje svojcem bližnjih in Rusijo obtožil, da si ne želi miru. "Rusija ne želi prekinitve ognja in to vidimo. To vidi ves svet. Vsaka raketa, vsak napad z dronom dokazuje, da si Rusija prizadeva le za vojno," je zapisal.

Po njegovih besedah lahko vojno h koncu pripeljejo le mednarodni pritisk na Rusijo in prizadevanja za okrepitev Ukrajine. "ZDA, Evropa in preostali svet lahko Rusijo prisilijo, da opusti teror in vojno. In to je treba zagotoviti - potrebujemo mir," je poudaril.

Ruske sile so sicer danes z brezpilotnimi letalniki napadle tudi mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine, pri čemer je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več kot 30 pa ranjenih.

O ruskih napadih so poročali tudi iz regij Zaporožje in Kijev, medtem ko je bil v mestu Dnipro ponoči ubit lokalni politik in član mestnega sveta Jurij Fedko, potem ko je njegov avtomobil raznesla eksplozija.