Nad Rusijo sestrelili več ukrajinskih dronov: 'Ciljali so civilno infrastrukturo'

Ruske oblasti so sporočile, da so njihove sile ponoči sestrelile dve ukrajinski brezpilotni letali, ki sta ciljali na civilno infrastrukturo na jugu Rusije. Gre za zadnjega v nizu incidentov z droni v Rusiji, za katere je Moskva okrivila Kijev. Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so bili kraji in infrastruktura v ruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino, večkrat tarča napadov, zlasti z droni. Napade je Moskva pripisala ukrajinski vojski.

"Režim v Kijevu je brezpilotni letali skušal uporabiti za napad na civilno infrastrukturo v regiji Krasnodar in republiki Adigeja," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so ruske enote za elektronsko bojevanje nevtralizirale obe brezpilotni letali, ne da bi povzročili kakršno koli škodo. Novica o tem prihaja po tem, ko so oblasti v ruski regiji Brjansk ob meji z Ukrajino že zjutraj poročale, da je bil tam sestreljen ukrajinski dron. Guverner Brjanska Aleksander Bogomaz je na Telegramu sporočil, da pri tem ni bilo žrtev ali gmotne škode. Ostanke treh brezpilotnih letal so ponoči odkrili tudi na ulicah stanovanjskih območij Belgoroda, glavnega mesta istoimenske regije, ki prav tako meji na Ukrajino, je povedal tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov. Že ponoči naj bi službe za nujne primere pogasile požar v skladišču nafte na jugu Rusije. Lokalni mediji so pred tem poročali o dveh eksplozijah na ozemlju skladišča, prav tako pa naj bi območje pred tem preletel dron. Z uprave so sporočili, da je požar izbruhnil v gospodarskem poslopju skladišča, zajel pa naj bi najmanj 200 kvadratnih metrov. Požar sicer ni prizadel rezervoarjev za nafto. "Ni prišlo do razlitja naftnih derivatov, prav tako se v požaru ni nihče poškodoval," je dejal Sergej Bojko, ki vodi lokalno upravo. Mesto Tuapse leži na obali Črnega morja v južni regiji Krasnodar v Rusiji. Prizadeto skladišče nafte je v lasti največje ruske naftne družbe Rosneft in se po poročanju ruske tiskovne hiše Astra nahaja poleg vojašnic. Iste noči naj bi neidentificirano letalo strmoglavilo v sosednji avtonomni republiki Adigeji 160 kilometrov od Tuapseja, je povedal njen vodja Murat Kumpilov. O domnevnem incidentu z dronom so poročali tudi iz ruske metropole Sankt Peterburg. Na tamkajšnjem letališču Pulkovo so zaradi tega začasno ustavili vse lete, potem ko so nad mestom po poročanju ruskih medijev opazili neidentificiran predmet, podoben dronu. Oblasti v Sankt Peterburgu sicer razloga za ustavitev letov na Telegramu niso navedle. Da bi preverili situacijo, so po neuradnih informacijah ruskih medijev v zrak napotili bojna letala, je poročala tiskovna agencija Reuters. O zadevi je bil po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova v celoti obveščen tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Razloga za začasno ustavitev letov na letališču Pulkovo Peskov ni želel komentirati.