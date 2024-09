Nad Rusijo z droni, doma težave: 'Če izgubimo, bo razpadla celotna frontna linija'

O uničenih dronih so poročale tudi oblasti iz regij Lipeck, Rjazan in Orjol.

Obrambno ministrstvo je sicer navedlo, da so največ, 122 dronov, sestrelili nad obmejnimi regijami Kursk, Brjansk, Voronež in Belgorod.

Medtem je Rusija je v zadnjih dneh naredila velik napredek v okolici mesta Pokrovsk, ključnega logističnega središča, ki ga uporablja ukrajinska vojska.

Pokrovsk, kjer se nahajajo ključna železniška postaja in glavne ceste, je bistvena oskrbovalna in okrepitvena točka za ukrajinske enote na vzhodni fronti.

Kritiki v Kijevu se zato bojijo, da je ukrajinska vojska storila napako, ko je poslala vojake v Kursk, namesto da bi okrepila vzhodno fronto, s tem pa je pustila izpostavljena Pokrovsk in druga pomembna ukrajinska mesta.

"Če izgubimo Pokrovsk, bo razpadla celotna frontna linija," je opozoril vojaški strokovnjak Mikajlo Žirokov.

Bitka za Pokrovsk je pravzaprav nadaljevanje bitke za Avdivko, ki jo je Ukrajina februarja izgubila po mesecih krvavih spopadov.

Avdivka je veljala za trdnjavo, ki je ščitila naselja in ceste na zahodu – kar je pomagalo okrepiti prisotnost Ukrajine vzdolž celotne frontne črte.

Ko se je kraj spremenil v ruševine, je bila to resna izguba za Ukrajino. To je pomenilo, da bi se lahko Rusija osredotočila na Pokrovsk in ključno mesto Časiv Jar na hribu, ki gleda na nekatera pomembna mesta v Donecku, ki so še vedno pod ukrajinskim nadzorom.

Strokovnjaki menijo, da je Moskva v ofenzivo napotila približno tretjino svoje osrednje armadne skupine ali približno 30.000 vojakov - pa tudi svoje najbolj bojno pripravljene rezerve.

Ukrajinska vojska pa se je domnevno umaknila iz Novohrodivke, da bi okrepila obrambo Pokrovska, saj je imela premalo svojih sil.

Eden od ciljev ofenzivne operacije Kursk je bil odvrniti pomembne sovražnikove sile iz drugih smeri, predvsem iz smeri Pokrovsk in Kurahovo, toda zdi se, da ta cilj ni uspel. Ruske sile namreč niso bile prerazporejene s fronte v Pokrovsku. Nasprotno - okrepile so jih dodatne enote in njihovo napredovanje se je pospešilo.