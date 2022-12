Nad Ukrajino nov val raketnih napadov: eksplozije odjeknile v več regijah

Okoli poldneva so se v Ukrajini oglasile sirene, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Poleg Kijeva, v katerem trenutno poročajo o desetih eksplozijah, so o raketnih napadih poročali še iz Harkova, iz Viniške regije, Žitomirja in Ternopola. Rakete so po poročanju ukrajinskih medijev Rusi izstrelili iz strateških bombnikov ter z bojnih ladij v Kaspijskem in Črnem morju.

Zaradi raketnih napadov je več območij preventivno prekinilo dobavo elektrike.

"Zaradi nevarnosti raketnih napadov ukrajinski državni operater električnega omrežja Ukrenergo sprejema ukrepe za začasno omejitev dobave električne energije. S tem ukrepom bomo zmanjšali obremenitve elektroenergetskega sistema v primeru poškodb naše infrastrukture," je prek Telegrama sporočil guverner Odeške oblasti Maksim Marčenko.

Kijevski župan Vitalij Kličko je povedal, da je zaradi eksplozije v Kijevu umrla ena oseba, več je poškodovanih, poroča The Guardian. Rakete so v prestolnici zadele hotelski kompleks in stanovanjsko hišo.

Rdeča opozorila za nevarnost so izdana za približno polovico Ukrajine.