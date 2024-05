Napad na nakupovalno središče v Harkovu: 'To je še en izraz ruske norosti'

Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo velik požar, ki je vzplamtel v trgovini z opremo za dom Epicentr K na severnem obrobju mesta. Kot poroča BBC, so lokalne oblasti sporočile, da je so za napad odgovorne ruske sile.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi lahko bilo v nakupovalnem središču v času napada več kot 200 ljudi. Župan Harkova Ihor Terekhov pa je na Telegramu sporočil, da še vedno pogrešajo večje število ljudi, mnogi pa so ranjeni. Najmanj dve osebi sta v napadu umrli. "To je čisti terorizem," je še zapisal.

"To je le še en izraz ruske norosti. Samo norci, kot je ruski predsednik Vladimir Putin, so sposobni ubijati in terorizirati ljudi na tak način," pa je še zapisal Zelenski ter dodal, da Ukrajina potrebuje sodobne sisteme zračne obrambe svojih zaveznikov za zaščito pred takšnimi napadi.