Napad na stanovanjski blok v Harkovu: velik požar in 30 ranjenih

Ruske sile, ki na vzhodu Ukrajine postopoma napredujejo in so v zadnjih tednih zavzele več vasi, so se mestu Pokrovsk po navedbah vojaških opazovalcev približale na manj kot deset kilometrov. Oblasti v Pokrovsku so v zadnjih dneh poročale o več ruskih napadih, ki so poškodovali dva mostova v mestu, ter o težavah pri oskrbi z vodo in električno energijo.