Napadi v Ukrajini se nadaljujejo, v Kijevu znova odjeknile eksplozije

Tudi iz severnega dela Kijeva poročajo o eksplozijah, iz območja pa se dviga gost črn dim. Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Zelenskega je dejal, da so v torek zjutraj rakete zadele energetski objekt v mestu. Župan mesta je dejal, da je napad prizadel kritično infrastrukturo in da se reševalci odpravljajo na kraj dogodka, poroča Sky News.

Po raketnih napadih na mesto Žitomir na zahodu Ukrajine je v mestu prekinjena oskrba z vodo in elektriko. Župan mesta Sergej Suhomlin je povedal, da v mestu "ni svetlobe in vode. Bolnišnice so priključene na rezervno oskrbo z električno energijo." V mestu je pred invazijo živelo 260 tisoč ljudi.

V regiji Dnipropetrovsk so lokalne oblasti poročale o eksplozijah v kraju Krivoj Rog in v glavnem mestu regije Dnipro. Napade je potrdil tudi Timošenko, ki pa je povedal, da je bil v mestu Dnipro v dveh napadih zadet energetski objekt. Po navedbah lokalnega guvernerja je več mestnih okrožij ostalo brez elektrike.

"Rusija je ugrabila dva vodilna uslužbenca jedrske elektrarne v Zaporožju"

Ruske sile so v jedrski elektrarni Zaporožje na jugu Ukrajine "ugrabile dva visoka uradnika", poroča ukrajinsko državno energetsko podjetje.

V ponedeljek naj bi ugrabili vodjo informacijske tehnologije v elektrarni Olega Kostjukova in pomočnika direktorja elektrarne Olega Ošeka, je sporočila družba Energoatom. "Trenutno nimamo informacij o njunem stanju in kraju, kjer naj bi se nahajala," so izjavo povzeli pri SkyNews.

V ponedeljek so največjo jedrsko elektrarno v Evropi pretresli novi napadi, zaradi česar je bilo prekinjeno zunanje napajanje.

Izpadi elektrike po včerajšnjih napadih

V včerajšnjih napadih Rusije na Kijev in mesto Sumi na vzhodu Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj osem ljudi. V Kijevu so tri osebe umrle v napadu na stanovanjsko zgradbo z dronom. Več sto krajev je ostalo brez elektrike. Rusija je medtem sporočila, da so njeni droni in rakete zadeli vse predvidene tarče. "Kaže, da sedanji sovražnik v svojem zlu združuje vse sovražnike naše države. Deluje zahrbtno, pobija civiliste, uničuje stanovanjske zgradbe in infrastrukturo," je včeraj dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Sovražnik lahko napada naša mesta, a ne bo nas zlomil. Okupatorji bodo dobili le pravično kazen, prihodnje generacije pa jih bodo obsojale. In mi bomo zmagali," je še poudaril Zelenski v ločenem sporočilu.