Evropska komisija predlaga embargo na rusko nafto: kaj bo storila Madžarska?

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes sodeluje v razpravi evropskih poslancev, posvečeni gospodarskim in socialnim posledicam vojne v Ukrajini in krepitvi sposobnosti za ukrepanje unije. Evropsko komisijo so poslanci pozvali, naj pripravi predloge za ublažitev posledic sankcij, ki bodo neizogibno povzročile negativne učinke tudi na gospodarstvo unije.

Ravno v nagovoru je predsednica komisije predstavila tudi nov, že šesti paket sankcij proti Rusiji.

"Predlagamo prepoved uvoza ruske nafte. To bo popolna prepoved vse nafte," je danes v Evropskem parlamentu povedala von der Leynova. Komisija po njenih besedah predlaga postopno uvedbo embarga. Za surovo nafto predlaga šestmesečno prehodno obdobje, za naftne derivate pa se bo to izteklo konec leta, je dejala predsednica komisije.

"Tako bomo okrepili pritisk na Rusijo, a obenem kar se da zmanjšali kolateralno škodo za nas in naše partnerje po svetu," je poudarila. "Ne bo lahko. Nekatere države članice so močno odvisne od ruske nafte. Vendar to preprosto moramo storiti," je še povedala.

Poleg tega komisija po besedah predsednice predlaga izključitev dodatnih treh bank iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift, tudi največje ruske banke Sberbank. Na ruskem bančnem trgu ima okoli 37-odstotni delež.

Povedala je še, da Evropska komisija predlaga tudi prepoved oddajanja treh ruskih televizij v EU. Za katere televizije gre, ni sporočila.

Predlaga še uvrstitev visokih vojaških uradnikov in drugih posameznikov, "ki so zagrešili vojne zločine v Buči in so odgovorni za nečloveško obleganje Mariupolja" na seznam sankcij. "To pošilja pomemben signal vsem zločincem, vpletenim v vojno Kremlja: Vemo, kdo ste, odgovarjali boste," je poudarila predsednica komisije.

Poleg tega predlaga prepoved zagotavljanja storitev na področju računovodstva in svetovanja ruskim podjetjem. Veleposlaniki držav članic pri EU bodo sankcije predvidoma obravnavali še danes, je neuradno slišati v Bruslju.