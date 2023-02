Naša ekipa v Ukrajini: 24. februarja pričakujemo silovite ruske napade

Ko gre za civilne žrtve pa je po zahodnih virih v Ukrajini umrlo med 30.000 in 40.000 civilistov. Združeni narodi so konec januarja ocenili, da je bilo ubitih ali ranjenih najmanj 18.000 civilistov, dejansko število pa naj bi bilo še precej večje. Večino žrtev je ubilo rusko bombardiranje. Ukrajinske oblasti pa pravijo, da je življenje izgubilo tudi najmanj 400 otrok.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders medtem opozarja na približno 65.000 vojnih zločinov, ki so bili doslej registrirani. Strokovnjaki ZN so Rusijo obtožili, da v Ukrajini izvaja vojne zločine v "množičnem obsegu", vključno z usmrtitvami, mučenjem in spolnim nasiljem.

Rusija zadnje tedne močno stopnjuje napade. V zimskih mesecih so izvedli uničujoče napade na ukrajinsko elektroenergetsko omrežje, kar je povzročilo velike izpade elektrike in ogrevanja. Ukrajinske službe se trudijo odpravljati napake, a marsikje so brez elektrike po več ur na dan.

"Namesto da preprosto rečemo, da bomo podpirali Ukrajino, dokler bo potrebno, bi morali povedati, da imamo ključni interes, da Putinu zadamo strateški poraz ali ukrajinsko zmago ali oboje," je dejal Herbst. In to velja tudi za evropske politike.

Zato mora biti soglasje glede pomoči Ukrajini jasno. Ali kot je danes, ob obisku Bidna v Kijevu za New York Times dejal John Herbst , nekdanji veleposlanik ZDA v Ukrajini in višji direktor pri Atlantskem svetu: predsednik ZDA mora biti bolj neposreden pri opisovanju, zakaj je podpora Ukrajini bistvena za ameriške interese, če ne želi, da se domača podpora Ukrajini še bolj skrči.

A težava, ki je s tem povezana, ni majhna. Vprašanje je namreč, kaj se zgodi, če se agresorju ne pokaže jasne meje. Nauki iz zgodovine na to temo so skrajno neprijetni.

Tako EU kot ZDA napovedujeta podporo "do konca", čeprav analitiki pričakujejo, da bo potrebnega vse več pojasnjevanja domači javnosti, zakaj je podpora nujna, saj se podpora marsikje krha. Ljudje namreč opažajo, da zaradi vojne tudi sami težje živijo, in to spodbuja apetite po tem, da bi Ukrajini predlagali, naj se pogaja - četudi za ceno ozemlja.

A orožje je začelo prihajati hitro, pobudo pa so kmalu prevzele ZDA. Prav ameriški predsednik Joe Biden je bil prvi, ki je opozarjal na Putinove namere z Ukrajino. Do danes so ZDA dobavile ogromno paketov orožja, med drugim orožje, za katero je dolgo veljalo, da ga v Ukrajino ne želijo poslati, da se ne bi vojna še bolj zapletla. Podobno so ravnale evropske države, celo Nemčija je po začetnem oklevanju spremenila svojo politiko in tudi sama začela pošiljati orožje.

Je pa napad na Ukrajino skoraj presenetljivo združil evropsko politiko, v kateri sicer ne manjka razprtij. Z izjemo peščice - denimo Madžarske - so evropske države jasno dejale, da je Putinovo početje nesprejemljivo in ponudile pomoč Ukrajini. Pobudo so sprva vodile države kot je Poljska, ki same še kako dobro vedo, kako je, ko tepta ruski škorenj.

Obletnica agresije je čas, ko se mnogi sprašujejo - kaj zdaj? Zahodna podpora je nedvomno presenetila tudi Putina, ki pa se vseeno zadržuje z retoriko, ki bi še zaostrila vojno, čeprav je že rožljal tudi z jedrskim orožjem - in še vedno ni malo tistih, ki se sprašujejo, kaj bo storil, če bo stisnjen v kot.

Zahod je zaenkrat zagovornik Ukrajine, njeno zatočišče, njen arzenal in njen bankir, v marsikaterem pogledu je njen polnopravni vojaški zaveznik.

Toda prihaja težja preizkušnja, ko se mora zahod odločiti, kakšen prijatelj bo ranljivi, na pol uničeni državi, kjer vojna in njene posledice ne bodo izginile še generacije, v analizi ob obletici piše britanski Guardian. Kako daleč bomo šli dolgoročno, ko bo treba braniti Ukrajino?

V morilski slepoti Putina je jasno, kakšno je po njegovem mnenju mesto Ukrajine v sodobnem svetu. Ni ga. Vsaj ne v samostojni obliki.

Zahod medtem poudarja, da ima država svobodno prihodnost. Ta naj bi bila tudi v EU, čeprav so tukaj v Bruslju bolj previdni z ocenami o časovnici od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Toda - o kakšni Ukrajini je govora? Še pred več kot letom dni je bilo namreč v zahodnem stereotipu o tej državi govora o revni, slabo vodeni, skorumpirani, stagnirajoči državi, kronično razdeljeni med nacionalistični zahod in proruski vzhod. In stereotip tokrat ni bil daleč od resnice, kar priznavajo tudi v Kijevu, celo na nedavnem forumu v Davosu je eden od ukrajinskih govorcev dejal, da bi morala država vojni čas izkoristiti tudi za notranje reforme, če želi računati na hitro obnovo.

Lanskoletna invazija je nato šokirala zahod in nam ponudila povsem nov nabor klišejev: Ukrajina je pogumna, kljubovalna, iznajdljiva, trpeča. Ukrajina, zagovornica civilizacijskih vrednot. To trdi taisti Zahod, ga niso prepričale ljudske vstaje v letih 2004 in 2014, v katerih so intelektualci in nastajajoči srednji razred želeli zahodne ideale. Niti ko je Rusija leta 2014 priključila Krim in poslala vojake v vzhodno Ukrajino, Zahod ni ukrepal.

Tokrat zahod ravna drugače. A Guardian v analizi meni, da konca vojne ni na obzorju. Na neki točki v naslednjem letu ali dveh se zdi verjetno, da se bo najbolj divja, uničujoča faza ruskega napada končala menijo. A Putinov cilj ne bo dosežen, kot tudi ne cilj, da bi Ukrajina lahko pregnala vsakega ruskega vojaka, menijo.

To bi lahko vodilo v mirovna pogajanja – ki bi lahko trajala v nedogled.

"Kakršni koli ozemeljski kompromisi bi nas naredili šibkejše kot državo," pravi Zelenski. V Rusiji, kjer so že bili objavljeni učbeniki, ki zasežena ali zahtevana ozemlja – vključno z območji, ki jih Ukrajina še vedno drži – prikazujejo kot ruska, je Putin le nekaj dni nazaj ponovil: "To so ruske regije."

Leto kasneje torej nismo bližje miru. Vztrajanje Zelenskega, da morajo ruske sile zapustiti vsak kvadratni centimeter ukrajinskega ozemlja, vključno z oporiščem ruske črnomorske flote v Sevastopolu, bi lahko odzvanjale večno - prav tako kot Putinovo vztrajanje, da je treba Ukrajino pregnati iz Hersona in Zaporožja.