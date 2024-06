Nato pripravlja kopenske koridorje, ki bi ameriške čete popeljali do fronte

Britanski časopis The Telegraph poroča, da Nato ustvarja več kopenskih koridorjev, ki bi jih lahko uporabili za hiter prevoz ameriških vojakov do frontnih linij. Koridorji bi imeli manj omejitev za prehod meja, uporabili pa bi jih v primeru večjega konflikta z Moskvo. Med drugim naj bi načrtovali večje število pristanišč, v katerih bi se lahko izkrcale ameriške čete, ter manj omejitev pri prehodu vojske čez meje držav.

Opozorila, da bi lahko Kremelj v bližnji prihodnosti napadel katero od držav, ki so članice Nata, so v zadnjih mesecih postala vse bolj resna, poroča Kyiv Post, ki povzema britanski časopis The Telegraph. General norveške vojske Eirik Kristoffersen je na primer dejal, da ima vojaško zavezništvo le dve do tri leta časa za pripravo.

Ameriška vojska FOTO: AP icon-expand

Lani so se voditelji Nata na srečanju v Vilni dogovorili, da bodo pripravili nove načrte, s katerimi bodo skušali zagotoviti, da bo zavezništvo priskrbelo 300.000 vojakov v visoki pripravljenosti.

Časopis poroča, da bi se ameriške enote in oklepniki izkrcali v enem od petih pristanišč: na Nizozemskem, v Grčiji, Italiji, Turčiji ali na Norveškem. Od tam bi nato po kopenskih koridorjih potovali v države Nata, ki mejijo z Ukrajino. Ti kopenski koridorji bi bili brez birokratskih lokalnih omejitev, ki so v preteklosti zadrževale pretok vojakov in oklepnikov ter zaradi katerih so ti pogosto obtičali na mejah. Natovi načrti ameriškim enotam trenutno dovoljujejo izkrcanje zgolj v Rotterdamu na Nizozemskem, vendar pa je obsežna vojna v Ukrajini zavezništvo spodbudila k ponovnemu razmisleku o spremembah. Z večjim številom pristanišč bi povečali tudi varnost za izkrcanje čet, saj bi se v primeru uničenja katerega izmed njih ameriške čete lahko izkrcale v drugem pristanišču. Še vedno pa ob tem ostajajo pomisleki glede Natovih zmogljivosti zračne obrambe, ki bi bile potrebne za zaščito čet, ko bi se te premikale po Evropi.