Oblegani Mariupol: 'Ljudi silijo, da peš odidejo skozi minska polja'

Na vprašanje, zakaj si ruski predsednik Vladimir Putin tako močno želi zavzeti Azovstal, pa je Riženkov odgovoril, da po njegovem mnenju ne želi tovarne. "Gre za simboliko – hoteli so zavzeti Mariupol, nikoli pa niso pričakovali, da se bo ta uprl." Po njegovih besedah je bilo ubitih najmanj 150 zaposlenih, za več tisoč se ne ve, kje so.

Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine, potem ko so v četrtek med obiskom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa bombardirale Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili napadi, ki so se zgodili takoj po njegovih pogovorih z Guterresom, poskus Rusije ponižati organizacijo in njene vrednote.

Medtem je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki že leta vzdržuje opazovalno in nadzorno misijo v vzhodni Ukrajini, včeraj sporočila, da jo bo morala prekiniti. Rusija, ki je ena od članic skupine, je na podaljšanje misije vložila veto. "To ni lahka odločitev, vendar nam zaradi stališča Ruske federacije ni preostalo drugega, kot da sprejmemo ukrepe za zaprtje misije," je dejal predsednik OVSE in poljski zunanji minister Zbigniew Rau .

Namestnik generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga , Romun Mircea Geoană , je za BBC dejal, da bi vojna v Ukrajini lahko trajala še zelo dolgo: "Lahko tedne, mesece, celo leta – to je odvisno od številnih dejavnikov. Ampak na koncu, upamo, bo Ukrajina to vojno končala na bojišču in zmagala."

Guterres in njegova ekipa so bili šokirani zaradi bližine ruskih napadov, ki so v četrtek zadeli središče mesta, vendar so vsi na varnem, je povedal tiskovni predstavnik Saviano Abreu.

Kijevski župan Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da so eksplozije odjeknile v okrožju Ševčenkovski, pri čemer je ena zadela spodnja nadstropja stanovanjske stavbe. Tri osebe so bile odpeljane v bolnišnico, vendar obseg njihovih poškodb ni bil takoj znan.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je novinarjem povedal, da je ruska vojska izvedla zračne napade na 38 vojaških ciljev, vendar ni takoj omenil Kijeva ali regije okoli prestolnice.

Na jugu je ruska vojska obstreljevala Mikolajev, pri čemer je bilo poškodovanih več deset domov, avtomobilov in trgovin, so sporočile regionalne ukrajinske vojaške oblasti. O eksplozijah so poročali tudi iz Odese, vendar je načelnik tamkajšnje vojaške uprave Serhij Bratčuk dejal, da so lokalne enote zračne obrambe obvladale razmere.

Nadaljnje bombne napade je potrdil tudi Konašenkov. "Taktično letalstvo ruskih oboroženih sil je obstreljevalo 76 vojaških ciljev," je dejal in dodal, da sta bili zadeti dve skladišči streliva ter več vojaških skupin in konvojev, in ocenil, da je sovražnik izgubil več kot 320 vojakov.

Rusija se v okviru svoje invazije na Ukrajino sedaj osredotoča na vzhod in jug države, medtem ko vojna vstopa v tretji mesec. Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu Ukrajine, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi.

Blinken v kongresu ponovil zavezo ameriške vlade Ukrajini

Medtem je državni sekretar ZDA Antony Blinken na proračunskem zaslišanju v predstavniškem domu ameriškega kongresa ponovil trdno zavezo vlade predsednika Joeja Bidna Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo. ZDA bodo še naprej združevale zaveznike za vojaško, gospodarsko in humanitarno pomoč Ukrajini.