Vse je uničeno: 'Naučili smo se izvajati operacije brez elektrike'

Samo v zadnjih treh mesecih je Ukrajina izgubila devet gigavatov proizvodnih zmogljivosti, pravi nacionalna energetska družba Ukrenergo. To je več kot tretjina zmogljivosti, ki jih je imela Ukrajina pred obsežno invazijo februarja 2022. Zadostuje denimo za napajanje celotne Nizozemske v času največje porabe, ali Slovaške, Latvije, Litve in Estonije skupaj, dodaja Ukrenergo.

"Vse termoelektrarne v državni lasti so uničene. Vse hidroelektrarne v naši državi so poškodovane zaradi ruskih izstrelkov ali dronov," je za BBC povedala tiskovna predstavnica Ukrenerga Maria Tsaturian.

Pomanjkanje proizvedene električne energije je še toliko bolj očitno zaradi naraščajočih poletnih temperatur, ko Ukrajinci vključijo klimatske naprave, ki potrebujejo energijo.

Da bi se spopadel s pomanjkanjem, je Ukrenergo moral izvajati politiko obsežnih izklopov električne energije po vsej državi, ki trajajo več ur na dan in to vsak dan.

Pri tem je za marsikoga elektrika meja med življenjem in smrtjo. BBC poroča o stiskah ljudi. Za Tetianinega sina je denimo elektrika odločilnega pomena. Rodil se je s posebnimi potrebami in potrebuje opremo na električni pogon, da lahko diha, je in prejema zdravila.

"Zelo smo odvisni od elektrike. Če ne bi bilo te krvave vojne, bi bilo življenje težko, a vsaj znosno," je dejala za BBC.

Ukrajinci se tako učijo živeti z dolgotrajnimi izpadi elektrike, medtem ko Rusija še naprej uničuje svoje energetske objekte po državi.

Tetiana, ki živi v južnem pristaniškem mestu Odesa, ima generator, ki deluje na bencin. Tega je treba ves čas dolivati, vsakih šest ur pa se mora generator ustaviti, da se ohladi.

Izpadi elektrike vplivajo tudi na pokritost z mobilno telefonijo, zato za sina težko prikliče reševalno vozilo. "Včasih traja pol ure, včasih celo uro, preden pride rešilec, ko moj otrok dobi krče in pomodri."

Za milijone Ukrajincev lahko odsotnost elektrike pomeni, da nimajo tekoče vode, klimatskih naprav, dvigal ali dostopa do reševalne opreme.

Prebivalci blokov opozarjajo, da življenje v stolpnicah ni enostavno, saj izpad električne energije pomeni tudi, da v zgornjih nadstropjih ni tekoče vode. Tudi dvigala ne delajo, zato morajo mamice z otroki, starejši in invalidi čakati. Izhode načrtujejo glede na to, kdaj je elektrika. V zaprtih prostorih, kjer ob tem vlada huda vročina, morajo ostati ure in ure.

Prav tako so bolj izpostavljeni ruskim zračnim napadom, ker ne morejo iti na varno v zaklonišča.

Zobozdravnik Volodimir Stefaniv v Zaporožju pravi, da je treba termine prestaviti v zadnjem trenutku, in da so bili primeri, ko je med zapleteno operacijo zmanjkalo elektrike.

"Če se to zgodi, zaženemo naše generatorje, da lahko dokončamo, kar smo začeli. Ni druge poti, pacientu ne moremo reči, naj se vrne jutri," pravi.

Za izvajanje nujnih ali manj zapletenih operacij med izpadom električne energije pa Stefaniv uporablja naglavno svetilko. To veščino je pridobil in izpopolnil med zdravljenjem vojakov na prvi liniji, njegova ordinacija pa še vedno zagotavlja brezplačne ali močno znižane storitve za pripadnike ukrajinske vojske.

"Zobobol ali oteklino lahko zdravim brez elektrike. Naučili smo se izvajati operacije brez elektrike," pravi.

Tsaturianova se zaveda, da je veliko jeze usmerjene v energetsko podjetje, ker tako pogosto, tako dolgo in toliko odjemalcem izključuje elektriko. Ampak, pravi, ni druge možnosti. "Smo v vojni. Energetski sektor je eden od ciljev ruskih teroristov. In očitno je, zakaj: vse naše življenje, vsa naša civilizacija je zgrajena na elektriki."