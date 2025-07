Navidezna varnost življenja daleč od fronte: več kot polovica ubitih drugje

Sklad ZN za otroke (Unicef) je medtem danes opozoril, da v Ukrajini močno narašča materialno pomanjkanje, zato so, kot so poudarili, nujno potrebne takojšnje naložbe v ključne storitve in sisteme za otroke. Okoli 70 odstotkov otrok v državi - oziroma 3,5 milijona - nima dostopa do osnovnih dobrin in storitev, vključno z ustrezno hrano in zatočiščem, kažejo najnovejši podatki Unicefa, ki izpostavlja, da je leta 2021 delež otrok v Ukrajini, ki so se spopadali z materialnim pomanjkanjem, znašal 18 odstotkov.