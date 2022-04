Nehammer: Pogovor s Putinom odkrit in oster

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ni predvidena objava posnetkov s srečanja, prav tako pa ruska stran ne bo posredovala informacij o pogovoru. "Glavna tema so razmere v Ukrajini, ni pa mogoče izključiti niti pogovora o dobavah plina, ker je zadeva za avstrijsko stran zelo relevantna," je še dejal Peskov.

Nehammer je bil prvi voditelj katere od članic EU, ki je obiskal Moskvo od začetka vojne v Ukrajini. Pogovori so potekali v rezidenci ruskega predsednika v kraju Novo Ogarjovo na obrobju Moskve.

Pri tem pa je avstrijski kancler poudaril, da morajo vsi, ki so za zločine odgovorni, tudi odgovarjati. "Putinu sem nedvoumno povedal tudi, da bodo sankcije proti Rusiji ostale v veljavi in se še zaostrovale, vse dokler bodo v Ukrajini umirali civilisti," je opozoril.

"Moje najpomembnejše sporočilo ruskemu predsedniku je bilo, da se mora vojna nemudoma končati, saj so na obeh straneh samo poraženci," je dejal Nehammer in hkrati dodal, da sta s Putinom spregovorila tudi o hudih vojnih zločinih v Buči in drugih krajih v Ukrajini.

Nehammer se je v soboto mudil v Kijevu, kjer je zagotovil podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Ob vrnitvi v domovino je v nedeljo napovedal, da bo obiskal tudi ruskega predsednika. S tem je postal prvi evropski voditelj, ki se je osebno srečal s Putinom od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja.

Kot so pred obiskom napovedali na Dunaju, želi Nehammer govoriti o možnostih srečanja Zelenskega in Putina, prekinitvi ognja in vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, spregovoril pa naj bi tudi o vojnih zločinih v Ukrajini.

V Avstriji do obiska kritični, kanclerju v bran stopil zunanji minister Schallenberg

"Gre za to, da se izkoristi vsako možnost za zaustavitev humanitarnega pekla v Ukrajini," je povedal Schallenberg novinarjem ob robu srečanja zunanjih ministrov EU v Luxembourgu. Zagotovil je še, da se bosta voditelja srečala brez kakršne koli prisotnosti medijev, saj obstaja skrb, da bi lahko Kremelj izkoristil slike s srečanja za sovražne namene.

Podkancler in predsednik Zelenih Werner Kogler je bil v odzivu zadržan in je opozoril, da če je bil obisk usklajen z Evropsko komisijo, potem je to vredno poskusa. Na drugi strani je bila zunanjepolitična predstavnica Zelenih Ewa Ernst-Dziedzic bolj kritična, ko je dejala, da obisk ne bo pomagal diplomaciji. Putin pa ga bo izkoristil za svojo propagando, je prepričana.

Pri Evropski komisiji so danes sicer potrdili, da je Nehammer obvestil predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen o obisku. "Vsako prizadevanje za mir v Ukrajini je koristno, podpiramo različna prizadevanja za mir. Morebitnega vpliva takšnega obiska ne morem komentirati," je danes povedal tiskovni predstavnik komisije.

'Strategija avstrijske vlade od začetka vojne ni niti trajna niti izvedljiva'

V Avstriji se vrstijo kritike in dvomi tudi v vrstah opozicije. Jörg Leichtfried iz socialdemokratov (SPÖ) je ocenil, da je sicer pomembno biti pripravljen na dialog z vsemi, hkrati pa je pomembno, da je pogovor s Putinom ciljno orientiran in usklajen znotraj EU. Opozoril je, da se ne sme zapustiti skupne evropske poti. "Na koncu dneva bo pomembno, kakšen bo rezultat tega pogovora," je dodal.

Vodja svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je ocenil, da strategija avstrijske vlade od začetka vojne ni niti trajna niti izvedljiva. Po njegovem za vsemi dejanji, od uvedbe sankcij, zagotavljanja nevtralnosti do obiskov v Kijevu in Moskvi, ni iskrene namere, da bi se doseglo konec vojne. Kickl, čigar svobodnjaki veljajo za podpornike Putina, upa, da je Nehammer dobro pripravljen in da z obiskom ne bo nastala nadaljnja škoda za Avstrijo.

Podobno opozarjajo pri liberalni stranki Neos. Predsednica stranke Beate Meinl-Reisinger je izrazila zaskrbljenost, da bi lahko Rusija obisk izkoristila za svojo propagando.

