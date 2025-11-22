Dolgoletnega sodelavca Zelenskega iščejo s tiralico

Čeprav se je preiskava korupcije nanašala predvsem na energetiko, je odkrila tudi goljufije v pogodbah, ki so zagotavljale zaščito omrežja, ki je še posebej ranljivo za ruske napade.

"Pripravljena je bila tudi odločitev o popolnem pregledu državnih obrambnih podjetij in ustreznih pogodb," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil na družbenih omrežjih. "Vse ugotovitve o odkritih kršitvah bodo posredovane organom pregona in protikorupcijskim agencijam," je dodal.

Po podatkih na strani ministrstva z iskanimi osebami so razpisali tiralico za dolgoletnim partnerjem Zelenskega, Timurjem Mindičem, in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da se oba izogibata preiskavam in sta pobegnila v tujino.