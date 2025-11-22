Dolgoletnega sodelavca Zelenskega iščejo s tiralico

Čeprav se je preiskava korupcije nanašala predvsem na energetiko, je odkrila tudi goljufije v pogodbah, ki so zagotavljale zaščito omrežja, ki je še posebej ranljivo za ruske napade.
"Pripravljena je bila tudi odločitev o popolnem pregledu državnih obrambnih podjetij in ustreznih pogodb," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil na družbenih omrežjih. "Vse ugotovitve o odkritih kršitvah bodo posredovane organom pregona in protikorupcijskim agencijam," je dodal.
Po podatkih na strani ministrstva z iskanimi osebami so razpisali tiralico za dolgoletnim partnerjem Zelenskega, Timurjem Mindičem, in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da se oba izogibata preiskavam in sta pobegnila v tujino.
Zelenski je obljubil preiskavo korupcijskega škandala v energetskem in obrambnem sektorju. Prejšnji teden je proti Mindiču in Cukermanu uvedel sankcije, s katerimi je zamrznil njuno premoženje v Ukrajini.
To vključuje tudi Mindičev domnevni 50-odstotni delež v Kvartalu 95, produkcijski hiši, ki jo je Zelenski ustanovil pred nastopom funkcije. Zelenski, takrat igralec, naj bi svoje delnice prenesel na Mindiča leta 2019 pred predsedniško kampanjo.
Preiskovalci so Mindiča označili za glavnega organizatorja korupcije sheme, v kateri je bilo odtujenih 85 milijonov evrov iz ukrajinskega energetskega sektorja.
V odloku o sankcijah sta tako Mindič kot Cukerman navedena kot izraelska državljana. Njuno trenutno prebivališče ni znano.
Kljub protikorupcijskim organom, ustanovljenim od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.
