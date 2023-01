Nemci zavrnili izvoz leopardov, Ukrajinci kljub temu začenjajo z usposabljanjem

Nemčija je v petek po večdnevnih prigovarjanjih, naj dovoli ponovni izvoz leopardov, ki so v lasti Finske in Poljske, pobude zavrnila. Zavrnitev je pri nekaterih zaveznicah sprožila val neodobravanja. Baltske države so tako Nemčijo že pozvale, naj vseeno odobri prevoz tankov v Ukrajino.

"Mi, zunanji ministri Latvije, Estonije in Litve, pozivamo Nemčijo, naj Ukrajini zdaj zagotovi tanke leopard. To je potrebno za zaustavitev ruske agresije, zaradi pomoči Ukrajini in zaradi hitre vzpostavitve miru v Evropi. Nemčija kot vodilna evropska sila ima v tem pogledu posebno odgovornost, " je zapisal Latvijski zunanji minister Edgars Rinkēvičs.