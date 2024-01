Nemčija pripravila scenarij morebitnega spopada Nata in Rusije

Gre za scenarij vojaškega usposabljanja, ki korak za korakom, mesec za mesecem opisuje, kako bi lahko ravnal ruski predsednik Vladimir Putin in kako bi se Nato odzval.

Nemški časopis Bild , ki ga povzema Euronews , je namreč pridobil vpogled v načrte, ki predvidevajo kopičenje ruskih vojakov v Belorusiji in najbolj zahodnem ozemlju Rusije, eksklavi Kaliningrad, kar bi povečalo pritisk na meji s Poljsko. Pa tudi vpogled v to, kakšen bi bil odziv Nata.

Načrt predvideva, da bi agresorka v Estoniji, Litvi in Latviji s kibernetskimi napadi širila svojo propagando in z lažnimi sporočili naslavljala rusko govoreče manjšine v teh državah. S tem naj bi jih skušala prepričati, da so te manjšine neupravičeno postale tarče, zaradi česar bi bilo posredovanje Rusije upravičeno. Izbruh nasilja v baltskih državah pa bi nato upravičil mobilizacijo ruskih vojakov, poslanih v Belorusijo in zahodno Rusijo do septembra.

Mesec dni kasneje bi Moskva namestila vojake na belorusko mejo s Poljsko in v eksklavo Kaliningrad, ki leži med Poljsko in Litvo. Po mnenju nemške vlade bi ruske enote nato zelo verjetno ciljale na Suwalki Gap, pas zemlje med Poljsko in Litvo, ki ločuje Kaliningrad in Belorusijo. Kremelj bi medtem v Rusiji nadaljeval z narativo proti Natu in trdil, da se zavezništvo pripravlja na napad na Rusijo.

Kako bi se odzval Nato?

In kakšen bi bil odziv Nata na to povečano grožnjo? Slika, ki jo v načrtu riše nemška vlada, kaže, da bi severnoatlantsko zavezništvo na svoje vzhodne meje napotilo 300 tisoč vojakov. Vendar pa scenarij ne predvideva, da bi se Nato odzval pred začetkom leta 2025; torej šele po ameriških volitvah, ki bodo potekale 5. novembra letos in na katerih bi lahko zmagal nekdanji predsednik Donald Trump. Slednji je že sporočil, da naj Evropa v primeru napada ne računa na njegovo pomoč.