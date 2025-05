Nemški kancler obljubil pomoč Ukrajini pri izdelavi raket dolgega dosega

S tem je dvignil nekaj prahu, saj so tudi strankarski kolegi kritizirali njegove "nasprotujoče si izjave" na temo tovrstnega orožja, poroča bruseljski portal Politico . A kot je pozneje pojasnil, je zgolj opisal "nekaj, kar se dogaja že več mesecev, in sicer, da ima Ukrajina pravico uporabiti orožje, ki ga prejme, tudi zunaj svojih meja, proti vojaškim ciljem na ruskem ozemlju".

Merz je na novinarski konferenci ocenil tudi, da so se odnosi med Berlinom in Kijevom znatno okrepili od začetka ruske invazije. "To (sodelovanje) želimo še razširiti in proti koncu leta bomo prvič po mnogih letih spet imeli nemško-ukrajinska vladna posvetovanja," je napovedal.

Prav tako je obljubil, da bo Nemčija naredila vse, da bi preprečila ponovni zagon plinovoda Severni tok 2. "Še naprej bomo krepili pritisk na Rusijo. V zvezi s tem bomo storili vse, da plinovod Severni tok 2 ne bo ponovno začel obratovati," je dejal. Plinovoda Severni tok 1 in 2 so namreč septembra 2022, kmalu po začetku ruske invazije, poškodovale eksplozije.

Zelenski je bil medtem znova kritičen do Rusije, ki po njegovem mnenju išče razloge, da ne bi končala vojne. Prav tako je dejal, da si Ukrajina želi sodelovati na junijskem vrhu zveze Nato. Če Ukrajina ne bo prisotna na vrhu Nata, bo to po njegovih besedah zmaga ruskega predsednika Vladimirja Putina, "vendar ne nad Ukrajino, temveč nad Natom".