Nemški predsednik želel v Kijev, tam ga nočejo

Steinmeier je namreč že dolgo znan po svoji do Moskve prijazni drži, piše francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim se je zavzemal tudi za sporni projekt plinovoda Severni tok 2 med Rusijo in Nemčijo, ki je bil zaradi ruske agresije zaustavljen. V vlogi zunanjega ministra v vladi Angele Merkel pa je spodbujal dialog z Moskvo.

Steinmeier se je v torek v Varšavi srečal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo , s katerim sta razpravljala predvsem o nadaljnji pomoči Ukrajini. Po pogovorih pa je nemški voditelj priznal, da je Kijev zavrnil njegovo ponudbo za obisk Ukrajine. Dejal je, da je nameraval ta teden skupaj s predsedniki Poljske, Estonije, Latvije in Litve odpotovati v Kijev, da bi poslal močan signal skupne evropske solidarnosti z Ukrajino. "To sem bil pripravljen storiti, vendar očitno, in to moram upoštevati, v Kijevu tega niso želeli," je dejal.

Ruske vojne zločine v Ukrajini je videl ves svet, je po pogovorih v Varšavi poudaril Steinmeier in dodal: "Te zločine je treba dokumentirati in pojasniti, storilci in politični odločevalci pa morajo odgovarjati." Prav tako je poudaril, da bo Nemčija še naprej sprejemala in pomagala ukrajinskim beguncem ter pri tem obljubil, da Poljska in ostale sosede Ukrajine ne bodo prepuščene same sebi.

Poljski predsednik Duda pa je dejal, da je nemškega kolega zaprosil za podporo pri ustanovitvi posebnih skladov v Evropski uniji, ki bi pomagali rešiti številna finančna vprašanja, povezana s pomočjo ukrajinskim beguncem. Dodal je še, da Poljska računa na to, da bo zveza Nato še naprej krepila svojo prisotnost na vzhodnem krilu.