Redek prizor: tankovska bitka v Zaporožju

Na območju Zaporožja – po poročanju vojaških blogerjev – vzhodno od vasi Rabotino, se je med ukrajinskimi in ruskimi silami vnela srdita tankovska bitka, ki je trajala več ur. Posnetka sicer nismo mogli neodvisno preveriti, vendar pa prikazuje v tej vojni le redko viden pojav na odprtem bojišču. Številni vojaški strokovnjaki namreč poudarjajo, da so v obstoječih razmerah velike tankovske bitke, kot je bila na primer tista pri Kursku leta 1943, stvar preteklosti.

Na začetku posnetka oklepna vozila uporabljajo dimno zaveso, s katero skušajo na bojišču zakriti svoje premikanje in otežiti nasprotnikov (proti)napad. Nato pa eden od tankov ustreli proti oklepnim vozilom pehote in z zadetkom uniči eno od njih. Kasneje tanki uničijo še več vozil iz druge skupine. Nato poteka izmenjava ognja, proti tankom in oklepnikom padajo granate in letijo drugi protitankovski sistemi.

Na videu zabeleženih posnetkov spopadov med ukrajinskimi in ruskimi tanki je v letu in pol trajajoči vojni izjemno malo. Zaradi velikih izgub pri poskusih preboja, vojski tanke najbolj učinkovito uporabljata v podporni vlogi topništvu. Tanki redko delujejo sami, saj so kljub vsej svoji moči in zaščiti v aktualnih realnostih bojišča precej ranljivi. Največjo grožnjo jim tako po oceni Forbesa predstavljajo topništvo in rakete, ki z lahkoto predrejo tanek zgornji oklep, zato se tanki takšnim konfrontacijam običajno izognejo.